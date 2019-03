02/03/2019 -

La Superliga Bandeña programó para hoy la tercera fecha del Torneo Apertura, que lleva el nombre de Silvia Elizabeth Godoy.

Los partidos del primer turno comenzarán a las 16; los del segundo turno, a las 17.10, y los del tercer turno, a las 18.20.

De la programación se destaca el partido entre Chero FC, campeón del Clausura 2018/19, y La Banda FC, en cancha de Calle 3.

Programación

En Club San Fernando: Defensores FC vs. Distribuidora Banda FC, Club San Fernando vs. Calle Dos FC y La Calle Uno FC vs. San Javier FC.

En Calle 3: Club Atlético Villa Yanuzzi vs. Club Nueve de Julio, La Banda FC vs. Chero FC, Calle Tres FC vs. Real Villa Griselda.

En Racing: Villa Rosita vs. Tuscal FC, Ferretería FC Ovejero vs. Frasgas y Pollería Sur vs. Los Toritos FC.

En Club Social Ave nida: Avenida B vs. Kiosco de Príngles y Sao Pablo vs. San Fernando FC.

En La Ancha: Primer Pasaje vs. Juan José FC.

En Rosario: La 23 FC vs. Rezagados FC, Polirubro vs. Deportivo Griselda y El Cruce FC vs. Chacarita del Sud.

El martes

El próximo martes se jugarán dos partidos suspendidos: desde las 17, Villa Yanuzzi vs. Chero FC; 18.30, Calle Tres FC vs. Rezagados FC.