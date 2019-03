Se juega otra jornada apasionante

02/03/2019 -

En las canchas del Complejo Jugadores Libres, se completará hoy la segunda fecha del Torneo Apertura 2019, que organiza la Liga La Ratonera.

La fecha arrancó el jueves, continuó anoche y se completará hoy con el grueso de la programación.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 15.

Programa

Cancha Nº 1: Ateneo vs. Halcones, Chelsea vs. Norcen, Intocables vs. Templo FC y Colón Gomas vs. Quilmes FC.

Cancha Nº 2: Nápoli Blaci vs. Reconquista FC, Kinesiólogos FC vs. Aesya; La Alvarado Stone vs. Cacheteao con Coca e Industria FC vs. La Manada.

Cancha Nº 3: Messina vs. Los Pibes, O’Globo Megacotillón vs. Los Coyotes y Hampones vs. Sargento Cabral FC.

Cancha Nº 4: Metalúrgica Dorrego vs. Black Premium, Abogados Cuervos vs. Club Tradición, Nieri FC vs. Ramón Carrillo FC y La Alvarado O’Globo 38 vs. Rejunte FC.

Cancha Nº 5: Cristal vs. Niupi, Profe. Montero Sport vs. Valencia y Contadores Jrs. vs. 22 y Media.

Cancha Nº 6: Abogados Cuervos vs. Ferretería Colón, Vieja Roma vs. Pukará FC y Lex Dr. vs. Estudiantes.

Cancha Nº 7: Coesa vs. Jorgenew FC, Kadosh FC vs. La Reserva y La Eskina FC vs. Def. Telares.

Cancha Nº 8: Platense FC vs. Málaga, Pel. Nano vs. Foecyt y Nueva Chicago vs. Galácticos.

Cancha Nº 9: El Herrero FC vs. Carlitos Legui FC y Brima vs. Nápoli.

Cancha Nº 10: Bº Sáenz Peña vs. Deportivo JJ, Astilleros vs. Villa Alem y Atlético Carbo Fútbol Club vs. Bº Sarmiento.