"Los informes invocados ya fueron declarados nulos"

Fotos BATALLA II. Si prospera la casación, resistida por la defensa, el caso irá ante el mismísimo Superior Tribunal de Justicia.

02/03/2019 -

"Es preocupante que se desconozcan los fallos de la Justicia. Desconcierta seriamente a la defensa que la Fiscalía haga mención a informes psicológicos del menor, cuando los mismos fueron nulificados por la jueza de Control y Garantías, Sara Harón, y esa medida fue confirmada por la Cámara de Apelaciones", señaló Diego Lindow tras conocer la posición de la Fiscalía.

A criterio de uno de los defensores del comerciante (el otro es Guillermo Ruiz Alvelda), "esos informes invocados carecen de validez, por lo que hacer una aseveración en ese sentido es desconocer lo que la Justicia ha resuelto".

Antagonismo

Asimismo, el letrado subrayó que el niño jamás mencionó a su padre como abusador, por el contrario, de la Cámara Gesell surge claramente que al ser consultado, dijo que su papá "lo cuida".

En otro sentido, Lindow manifestó que las nulidades "cuando afectan derechos del imputado pueden y deben ser declaradas de oficio en cualquier estadío del proceso penal".

Expresó también que "la junta médica realizó un informe sobre fotos aportadas por la madre, donde no intervino el cuerpo médico forense y no se pudo acreditar si esas fotos son del menor, ni la fecha, ni otra circunstancia que permita presuponer su validez".

Destacó que tratándose "de una sentencia que no es definitiva, interpreto que no se habilitaría el remedio casatorio", es decir intuye que el recurso no sería admitido.

Más adelante, Lindow recordó: "Con anterioridad , efectivamente la accionante ya denunció a su ex marido (obra denuncia y declaración del mismo) por abuso sexual de su hijo, a quien privó del contacto hasta el día de la fecha".

Reiteró que la semana venidera "interpondremos una presentación por falsa denuncia, ya que el objetivo de la ex esposa fue que nuestro cliente no tenga contacto con su hijo", enfatizó.