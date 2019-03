Murió André Previn, ganador de 4 Oscar

02/03/2019 -

El músico André Previn, compositor y director de orquesta ganador de cuatro premios Oscar, falleció en Nueva York a los 89 años de edad, según confirmó al diario The New York Times su representante, Linda Petrikova. Previn murió en su residencia de Manhattan, aunque no se explicó la causa exacta.

El compositor trabajó en docenas de películas, y por su labor mereció la estatuilla de Hollywood por Gigi (1958), Porgy y Bess (1959), Irma la dulce (1963) y My Fair Lady (1964). Además, mantiene el récord de haber recibido el mayor número de nominaciones a los Oscar en un año, cuando en 1961 se destacó su trabajo musical en El fuego y la palabra y Suena el teléfono, y su canción Faraway Part of Town de la comedia Pepe. En total fue 11 veces candidato al Oscar -la última por su trabajo en Jesucristo Supertar- y grabó más 500 álbumes.