Los amigos de la intérprete de "El mentalista", sin consuelo

02/03/2019 -

Uno de los mejores amigos de Lisa, el director de cine Micheal Dunaway, confesó que la actriz no atravesaba un buen momento: "Irradiaba energía y vida, incluso en los malos momentos y tenía mucho de estos últimos, sobre todo durante los últimos años". Gran parte de su carrera se ha desarrollado en televisión: "Invasión", "El mentalista", "Las Vegas", "CSI: Las Vegas", "Diagnosis Murder", "Shark" o "Viajero en el tiempo". Los amigos de la actriz compartieron la noticia de su muerte en las redes sociales, incluida la intérprete Donna D’Errico, que trabajó con Sheridan en la película de 2015 "Only God Can".