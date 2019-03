Fotos Policía restituyó a su hogar a la menor que se fugó de su casa

Hoy 19:31 -

Efectivos de la Departamental N°9 restituyeron al hogar, en horas de la siesta de este sábado, a una menor de 15 años que se había ausentado de su domicilio en la localidad de Medellín el pasado jueves, en medio de presuntos desencuentros familiares.

El procedimiento policial se llevó a cabo por orden de la Justicia tras constatar que la jovencita se encontraba en perfecto estado de salud luego de pasar alrededor de 48 horas fuera de casa, lo que motivara la denuncia de su madre y la consecuente desesperada búsqueda.

Al parecer, la menor se habría ocultado en el domicilio de su novio, de 21 años, en la localidad de Isla Verde, con la complicidad de una amiga de su misma edad, lugar desde dónde tuvo que ser trasladada a sede policial.

De acuerdo con el relato de su madre, la adolescente habría escuchado el jueves último una conversación que mantuvo con su actual marido, donde éste le reclamaba que la niña no ayudaba en los quehaceres de la casa y que perdía su tiempo acostada y pendiente del teléfono celular.

Este relato habría sido el detonante para que pusiera algunas prendas en una mochila y se dirigiera a la casa de una amiga de 16 años.

Siempre, según el relato de la madre, alrededor de las 20 del jueves, fue a buscar a su hija en la casa de la amiga, donde la misma le habría manifestado que la menor fue a la localidad de Juanillo y que regresaría pronto.

Al no regresar a dormir, el viernes, a las 9 de la mañana fue a buscarla nuevamente recibiendo otra negativa. Ese mismo día a las 18, la amiga de su hija le habría dicho que todavía no fue a buscarla y alrededor de las 21, la mujer cansada de no saber de su paradero, habría "encarado" a la adolescente para que le dijera la verdad y esta habría confesado que mintió para cubrir a su amiga y que en realidad, se había ocultado en la casa de su novio, en la localidad de Isla Verde, departamento Loreto.

La urgencia del caso, demandaba la participación policial que obró según lo estipulado por ley y se comisionó personal que logró dar con el paradero de la menor y la trasladó a la Comisaría 27 de Loreto.