CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de marzo de 2019

03/03/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

12.30 CORSO MUNICIPAL DE CARNAVAL 2019

14.30 LA PEÑA DE MORFI

18.00 LOS SIMPSONS

19.00 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. MENTIRAS VERDADERAS (CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 VERDADES SECRETAS

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

00.30 NATURALEZA SALVAJE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

15.30 MAURO, LA PURA VERDAD

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES

20.00 LA LIGA DE LA CIENCIA





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS





EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO





CANAL14

12.30 EL RINCÓN DE LAEMPANADA

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 DE A DOS

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. ARSENAL DE SARANDI

19.00 DALE FERRO

19.30 ARABESC

20.00 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

20.30 PARA TODA MUJER

21.30 VHS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR CANAL 14: DEFENSORES DEL SUD VS. UPCN





CANAL4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

07.23 EL DIARIO DE LA PRINCESA

09.35 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

09.55 JAMAICA BAJO CERO

11.49 THE DUFF

14.04 SON COMO NIÑOS

15.45 EL DIARIO DE LA PRINCESA

17.55 EL JUEGO DE ENDER

20.13 SON COMO NIÑOS

22.00 PEARL HARBOR





TCM

07.38 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT. PART 2

08.23 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

09.08 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

09.52 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT

10.36 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13 - YOU BETTER WATCH OUT

11.01 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14 - GUYS AND DOLLS

11.26 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15 - BUILD A BETTER MOUSETRAP

11.51 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 4 - A FINE FAMILY FEUD

12.14 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 2 - FRANNY AND THE PROFESSOR

12.38 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 1 - PEN PALS

13.01 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT. PART 2

13.43 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

14.28 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 13 - YOU BETTER WATCH OUT

14.53 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 14 - GUYS AND DOLLS

15.18 CASADOS CON HIJOS - T. 2 - EP. 15 - BUILD A BETTER MOUSETRAP

15.42 EL GUARDIÁN

17.26 MORTAL KOMBAT

19.24 LOS FEDERALES

22.00 MALAS COMPAÑÍAS

TNT

06.29 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE DE LOS CLONES

09.06 LA ISLA DE NIM

10.57 TOY STORY 3

12.51 STAR WARS. EPISODIO III – LA VENGANZA DE LOS SITH

15.24 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO CONTRAATACA

17.43 EL HOMBRE ARAÑA 2

20.07 FURIA DE TITANES

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

00.04 QUIERO MATAR A MI JEFE 2





SPACE

06.53 RED DE CORRUPCIÓN

08.36 EL DEMOLEDOR

10.37 AL FILO DEL MAÑANA

12.34 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

15.06 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

17.35 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.49 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 ANNABELLE

23.52 LA BRUJA

CINECANAL

11.00 RANGO

12.40 REYES DE LAS OLAS

14.25 NOTAS PERFECTAS

16.25 CUESTIÓN DE TIEMPO

18.40 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

20.35 EL TRANSPORTADOR 2

22.00 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO





A DÓNDE IR

LA CARPA DEL HECHICERO (CLODOMIRA)

+DOMINGO 3 DE MARZO, LOS CAPIS Y JORGE DANIEL Y LOS LIBRAS.

+ LUNES 4 DE MARZO, ALEJANDRO VÉLIZ Y ENRIQUE MAZA.





BELLAS ALAS (BELGRANO (S) Nº 1807)

+ EL 7 DE MARZO, A LAS 22.30, NACIDOS DEL TIEMPO. INVITADOS: FACU ROBLES Y BUENA IBRA, EL SYMBOL Y BENJAMÍN SANTILLÁN.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS 23, SALITRAL REALIZARÁ UNA PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.





TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 367)

+ VIERNES 8 DE MARZO, SE INICIARÁN LOS ENCUENTROS DEL CORO DE NIÑOS QUE TENGAN ENTRE 8 Y 12 AÑOS.

+MARTES 12, DARÁN INICIO LAS CLASES DE ARPA.

+LUNES 18 DE MARZO, COMENZARÁN LAS CLASES DE GUITARRA DESTINADAS A NIÑOS MAYORES DE 10 AÑOS. ES NECESARIO TENER EL INSTRUMENTO.





HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS (OCHIUZZI 376)

+SÁBADO 9 SE PRESENTARÁ EL UNIPERSONAL “ERAN ELLAS O YO”, CON EL ACTOR HORACIO RAFART.





CINES

SUNSTAR

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 03-04-05/03

15:00 (Cast) 17:10 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 06/03 19.20hs (Subt)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

03-04/03 - 21.30 (Subt) 00.05 (Subt)

05/06 - 22.10 (Subt)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03-04-05/03 14:30 (Cast) 17:00

(Cast)

BATTLE ANGEL. LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 06/03 - 19.30 (Subt)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

03-04/03 - 22:40 (Subt) 00:40

(Subt)

LA MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP) 03-04-/03-14:20

(Cast)16:50 (Cast)19:20 (Cast) 21:50

(Cast) 00:15 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP) 03-04-05 14:30 (Cast)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

VENGANZA (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

03-04/03 - 21:40 (Subt) 00:10 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 03-04-05/03

15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

OBSESIÓN (2D)

TRILLER (+ 16 AÑOS)

03-04/03 - 19:50 (Subt) 22:10

(Subt) 00:25 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

CASTELLANO 2D - 20.20- 22.30-

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP CASTELLANO 2D

17.40 - 20.00- 22.40-

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3D 22:20

LA GRAN AVENTURA LEGO

2 ATP CASTELLANO 2D 17.10

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19.35 - 21.50

SUBTIT. 2D 21.50 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELICULA

04-04-2019 19.30

06-04-201 17.00

CAPITANA MARVEL

07 DE MARZO 2019 CASTELLANO

2D 22.40- CASTELLANO 2D 22.40-

(SUBTIT. SOLO JUEVES)

CASTELLENO 3D 19.50-