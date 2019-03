Cómo será la recuperación de las esculturas y fachada integral del edificio

03/03/2019 -

A mediados del 2010, cuando se inauguró el Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero, se colocó un banner sobre la fachada del edificio de la Subsecretaría de Turismo de la provincia, una imagen que reproducía la obra de la escultura.

Así, la belleza escultórica del centro capitalino estuvo por mucho tiempo vedada al público al no haber criterios de conservación. Recién este año, se dio lugar a tareas de refacción y puesta en valor del centenario edificio.

"Los trabajos apuntan a que las esculturas y toda la fachada del frente, vuelva a su estado original, tanto de los atlantes como la baranda del balcón", explicó a EL LIBERAL Daniel Alejandro Díaz, jefe de la obra pública contratada por el Gobierno provincial para la conservación y revalorización del patrimonio histórico de esta fachada.

Sobre las características del inmueble y las tareas a encararse, explicó que en la actualidad, la fachada "cuenta con un coronamiento muy importante y una baranda antigua, donde se harán trabajos de intervención especializada, con toques artísticos, lo que implicará la revalorización de los ornamentos de sobre relieve y bajo relieve", dijo, en torno a los detalles del frente del edificio que con el paso del tiempo se fueron deteriorando.

Un detalle no menor, es que la fachada del edificio "no está en mal estado", contó Díaz. "Trataremos de revalorizar la fachada, que no está en mal estado. Se recuperarán los elementos estructurales para volverlo a su forma original, por eso es que se revocará con construcción tradicional e intervención artística", detalló, del trabajo exterior que estaría listo a fines de marzo.

En cuanto a los trabajos encarados, por un lado, "está la puesta en valor de la obra artística, de recuperar las partes faltantes y por otra parte, la obra civil, es decir lo estructural, para que no sea un problema para el peatón circular por la zona", comentó.

También, se reconstruirá la estructura metálica del balcón, hecha en bobadilla, indicó el jefe de la obra, quien precisó que "las adiciones que se puedan hacer, serán siempre en función de mantener la originalidad de la obra, incluso respetando los mismos tonos de color".

Una vez concluidos los trabajos, tanto de fachada como de su interior, se reubicarán allí las oficinas de la Subsecretaría de Turismo de la provincia, (sobre planta baja), mientras que la planta alta seguirá siendo ocupada por oficinas de la Municipalidad de la Capital.

"Uno de los objetivos es apuntar a resguardar lo exterior –explicó Díaz–, más allá que el interior del edificio mute hacia otros estilos arquitectónicos", sostuvo, en relación a las modificaciones internas que se encaran en su interior, para dejar un edificio donde lo moderno y lo tradicional, conjuguen perfectamente.

El edificio contará además con iluminación artificial que apuntará a resaltar la obra escultural de los tres atlantes, entre otros aspectos puntuales en su fachada, como ser el histórico balcón, que será intervenido por artistas santiagueños.