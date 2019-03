Ferreira siente que va ganando confianza

03/03/2019 -

El juvenil de River Plate Cristian Ferreira señaló que "cada día" se tiene "más confianza", tras ser una de las figuras y marcar un tanto en la victoria que su equipo cosechó anoche de local ante Newell’s, 4 a 2, por la fecha 21 de la Superliga.

"Tuve la fortuna de marcar un gol y de forzar un penal, pero lo más importante fue el rendimiento de todo el equipo", afirmó el futbolista cordobés, de 19 años.

"Los jugadores que entramos y los que están en el banco buscamos lo mismo, con un cuerpo técnico a un alto nivel", dijo Ferreira, iniciado en las divisiones inferiores del club Atlético Las Palmas, de Córdoba.

"Hoy hicimos un gran partido, en lo particular me gusta encarar por la mitad de cancha, y en esa posición me siento muy cómodo", aseguró.