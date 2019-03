Milan venció a Sassuolo y quedó tercero en la tabla

Fotos PODIO. Milan se dio el gusto de desplazar de la tercera posición al Inter.

03/03/2019 -

Milan venció a Sassuolo por 1 a 0 y le arrebató a su clásico rival, Inter, el tercer puesto en la tabla, al seguir ayer la fecha 26 de la liga italiana de fútbol.

Milan (Mateo Musacchio fue titular y Lucas Biglia entró en el complemento) se impuso con gol de Pol Lirola en contra, llegó a las 48 unidades y superó por una a Inter, que el viernes había perdido ante Cagliari por 2 a 1.

Por su parte, en el clásico de la capital italiana, Lazio goleó a la Roma por 3 a 0.

En el restante encuentro el defensor argentino Matías Silvestre marcó el empate para su equipo, Empoli, ante Parma por 3-3 como local.

Hoy se cerrará la jornada con un encuentro excluyente en el estadio San Paolo, donde el local Nápoli recibirá al líder Juventus. Además, jugarán Torino vs. Chievo Verona; Genoa vs. Frosinone; Spal 2013 vs. Sampdoria; Udinese vs. Bologna y Atalanta vs. Fiorentina.