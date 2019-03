"La Fiscalía debe demostrar su culpabilidad; no alcanza con las escuchas telefónicas"

03/03/2019 -

"Pediré la excarcelación de mi cliente el jueves en la audiencia", adelantó Juan José Saín, abogado de Cristian Sebastián Díaz. En diálogo con EL LIB ERAL , indicó: "Esto es nulo y los allanamientos carecen de sustento legal". "Desde el vamos, el proceso sufrió una herida profunda cuando un juez homologó un juicio abreviado de Marcos Arambuena y ello devino en sentencia definitiva", juzgó Saín. En esencia, interpreta el defensor que los cargos y hechos investigados en los otros imputados, "adquieren sustento legal con la aceptación de culpabilidad de Arambuena". Sin embargo, aclaró: "En cuanto a mi cliente, las simples escuchas no alcanzan, no bastan, no son suficientes. Debe la Fiscalía demostrar su culpabilidad y no nosotros -la defensasu inocencia". Para Saín, los títulos periodísticos "no le toman el pulso a la salud real del proceso. Hay una Ley (la de Narcomenudeo) que define derechos y obligaciones inclusive para la Fiscalía. Acusar por sí solo no es suficiente. Deben acreditarlo con pruebas, "casualmente las grandes ausentes en estas historias ficticias de excesos nocturnos, sin un contexto verídico", enfatizó.