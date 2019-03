Vázquez sueña con dar otro golpe en Alemania

Fotos CONFIANZA El piloto bandeño sabe que con auto nuevo puede pelear por el campeonato en la presente temporada.

03/03/2019 -

Marcos Vázquez ya empezó a palpitar lo que será el 2019 en la categoría CUP 3 de la VLN en Nürburgring, Alemania, y lo está haciendo con el entusiasmo propio de un nuevo desafío en el ámbito internacional. El piloto santiagueño, que en el 2017 se quedó con el título junto a su compañero de equipo Marc Keilwerth, se encuentra trabajando en la preparación física, pero al mismo tiempo también soñando con la posibilidad de repetir el campeonato como hace dos temporadas.

"Me tengo fe para este año y más sabiendo que vamos a correr con un auto totalmente nuevo y que puede llevarnos a ser protagonistas. Estamos muy ilusionados para asumir este nuevo desafío", expresó Vázquez quien participará por 4ª vez con un Porsche GT4.

El "Mudo" dijo que el 2018 tuvo un balance positivo. "Fue muy bueno. Capaz que no con los mismos resultados que en el 2017 cuando obtuvimos el campeonato, pero hicimos un gran esfuerzo para tratar de acomodarnos mejor en la categoría y demostrar que podíamos pelear por algo importante", comentó Vázquez que estará viajando en los próximos días a Ñürburgring para sumarse al equipo de Mathol Racing, respectivamente.

"Si con el auto viejo estábamos peleando la punta, hoy nos da a entender que con el nuevo vamos a estar peleándola más cómodo por lo menos y sin arriesgar tanto. Estamos viajando diez días antes para realizar un test donde junto a mi compañero trataremos de aprovechar al máximo todo", dijo.

Vázquez indicó que arrancó en el 2015 en donde hizo cuatro carreras, pero en el 2016 tuvo más protagonismo. "La verdad que nunca me imaginé que iba a estar compitiendo en Europa. En el 2015 se me abrió una puerta y no la quise desaprovechar. Hubo gente que se interesó por mí y en la forma de manejar que tenía. De ahí en más fue todo evolución".

El destacado piloto agradeció por el apoyo de la gente. "Agradezco a todos los que me están acompañando, entre ellos al gobierno de la provincia con Gerardo Zamora a la cabeza, a las empresas que siempre están y al equipo de profesores del gimnasio Ironsport", contó.