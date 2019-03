La fecha continúa esta tarde con varios duelos relevantes

Fotos COMPLICADO. Villa Dálmine tendrá una visita de riesgo a Vicente López.

03/03/2019 -

La fecha 18 de la Primera B Nacional seguirá hoy con varios choques atrayentes.

En la jornada dominguera se disputarán los partidos entre Olimpo de Bahía Blanca vs. Santamarina de Tandil y Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Instituto de Córdoba, a las 17; Nueva Chicago vs. Temperley, a las 17.05; y Platense vs. Villa Dálmine a partir de las 19.

Cerrará la fecha mañana lunes 4 de marzo a las 21.05 el encuentro entre el líder del torneo, Sarmiento de Junín, y Deportivo Morón.

Posiciones

Así está la tabla: Posiciones: Sarmiento de Junín, 36 puntos; Arsenal de Sarandí 33; Nueva Chicago, 32; Independiente Rivadavia (M) y Mitre (Santiago del Estero), 27; Villa Dálmine, Brown (A), Central Córdoba (Santiago del Estero), Agropecuario y Gimnasia de Mendoza, 26.