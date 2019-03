Barcelona volvió a ganar el clásico y se perfila para la obtención del campeonato

Fotos ALEGRÍA. Barcelona volvió a festejar ante el Real Madrid luego de haberlo eliminado en la semana por la Copa del Rey. El croata Iván Rakitic le dio los tres puntos que ponen al "culé" cada vez más cerca del título.

Barcelona, con el crack rosarino Lionel Messi, dio ayer un paso gigante hacia el título de la liga española de fútbol de primera división al vencer como visitante en el clásico a Real Madrid, 1 a 0, en el marco de la fecha 26 del certamen. El único gol del encuentro, desarrollado en el estadio Santiago Bernabéu, fue obra del croata Iván Rakitic (26 minutos PT). La victoria llevó al conjunto azulgrana hasta las 60 unidades, 12 más que los "merengues" con igual cantidad de fechas por jugarse. En el medio de ambos está el Atlético de Madrid del "Cholo" Diego Simeone, con 50 y un partido menos (hoy vs. Real Sociedad). Messi no tuvo un desempeño brillante y su intervención más destacada fue un fuerte cruce con el capitán de Real Madrid, Sergio Ramos, sobre el cierre de la etapa inicial. El defensor "merengue" le dio un codazo en la cara que no fue sancionado por el árbitro pero provocó la reacción del rosarino (ver nota en página 49). Casi sobre el final del partido, Messi tuvo la chance de sentenciar con un zurdazo en la puerta del área que se fue apenas desviado. Pero, aún con Messi por debajo de su nivel habitual, Barcelona logró cosechar una nueva victoria en el Bernabéu: en la semana también le había ganado, 3 a 0, para pasar a las semifinales de la Copa del Rey (se enfrentará con el Valencia de Ezequiel Garay). Después de 87 años, Barcelona quedó ahora al frente del historial del clásico con 96 victorias contra 95 de Real Madrid. Al Real Madrid, en el que el DT argentino Santiago Solari empieza a recibir cuestionamientos, le queda la Champions League para "salvar el año": el martes recibirá al Ajax de Holanda de Nicolás Tagliafico tras la victoria 1-0 de visitante cosechada en la ida. El otro argentino que resultó gran protagonista de la jornada fue el delantero Ezequiel Ávila, que en el octavo minuto de descuento marcó el gol del triunfo para su equipo, Huesca, 2-1 a Sevilla. En Huesca, que marcha último pero sus últimos resultados le resucitaron la ilusión de permanencia, también entró Damián Musto; y en Sevilla jugaron Gabriel Mercado, Ever Banega y el "Mudo" Franco Vázquez, que ingresó en el complemento. En otros partidos de este sábado, Espanyol, con Facundo Ferreyra entre los suplentes, se impuso de local a Valladolid por 3 a 1; y Villarreal (Ramiro Funes Mori), cayó en su cancha ante el Alavés del ex Boca Jonathan Calleri por 2 a 1. Resumen de la jornada: Viernes: Rayo Vallecano (Oscar Trejo y Franco Di Santo) 0, Girona 2. Ayer, Espanyol 3, Valladolid 1; Villarreal 1, Alavés 2; Huesca 2, Sevilla 1 y Real Madrid 0, Barcelona 1. Hoy: Eibar vs. Celta de Vigo; Betis vs. Getafe; Real Sociedad vs. Atlético de Madrid y Valencia vs. Athletic de Bilbao. Mañana, Leganés vs. Levante. Principales posiciones: Barcelona 60, Atlético de Madrid 50, Real Madrid 48, Alavés 40, Getafe 39, Sevilla 37.