Las drogas y el corazón, sobredosis

03/03/2019 -

Las drogas son un gran problema de salud publica en las sociedades desarrolladas porque su consumo no solo puede provocar graves danos al cerebro y demas organos vitales, sino incluso causar la muerte por sobredosis. El termino sobredosis hace referencia al consumo excesivo de cualquier droga o medicamento, incluyendo el alcohol, de manera que la sustancia llegue a alcanzar niveles toxicos en la sangre. La causa mas comun de sobredosis es un consumo elevado de una droga en un corto intervalo, ya que aunque el adicto suele comenzar tomando dosis pequenas y a medida que aumenta la tolerancia de su organismo necesita mayor cantidad de droga para conseguir el mismo efecto, hasta que llega un punto en el que supera el limite y le causa toxicidad, produciendose la sobredosis. Pero tambien puede ocurrir que la persona haya estado consumiendo la droga por un periodo prolongado, y esta se haya ido acumulando en su organismo para finalmente superar los niveles de tolerancia y que aparezcan subitamente los sintomas de sobredosis. Dos conceptos relacionados con la sobredosis de drogas que es conveniente conocer son el de drogadiccion, que define la necesidad recurrente que tiene una persona de consumir drogas ilegales o medicamentos con un objetivo distinto al de obtener beneficios terapeuticos; y el llamado sindrome de abstinencia, que es el conjunto de sintomas que experimenta un individuo cuando deja de consumir una droga de forma repentina. En este articulo explicaremos las sobredosis provocadas por drogas ilicitas, ya sean estimulantes tipo cocaina, o narcoticos como la heroina, y las actuaciones de primeros auxilios que debemos llevar a cabo si nos encontramos ante una persona que esta sufriendo un episodio de este tipo. Factores que aumentan el riesgo de sufrir una sobredosis de drogas Hay muchos factores que aumentan considerablemente el riesgo de sufrir una sobredosis, como: Drogas intravenosas: con las drogas inyectadas el riesgo de sobredosis es mayor que con aquellas que se consumen por otra via, ya que el rango en el que causan toxicidad es mucho menor y, por tanto, menos controlable. Crack: esta droga estimulante tiene un efecto muy intenso, pero de corta duracion, por lo que los usuarios tienden a aumentar las dosis. Drogas y alcohol: las mezclas de sustancias son un coctel molotov para el organismo, especialmente el consumo de depresores del sistema nervioso como el alcohol o los tranquilizantes junto con drogas inyectadas. Recaidas: las personas que consumen de manera esporadica tienen mayor riesgo de sufrir sobredosis, al igual que aquellas que vuelven a consumir despues de un tiempo sin hacerlo; esto se debe a que la tolerancia a la sustancia se pierde, pero la persona tiende a consumir la misma dosis, provocando asi la intoxicacion. Otros problemas de salud: las personas que padecen otros problemas de salud, como la alta presion arterial o la diabetes, son mas susceptibles y tienen mas posibilidades de sufrir sobredosis. Tipos de drogas Aunque existe una gran variedad de drogas y su clasificacion es compleja, en este articulo dividimos las drogas en dos grupos y describimos los signos y los sintomas de la sobredosis de estos dos grupos de sustancias segun el efecto que causan en el cerebro, ya que varia dependiendo de la droga consumida. Sintomas de sobredosis de drogas estimulantes del sistema nervioso central Este grupo, tal como su nombre indica, tienen el efecto de estimular o aumentar la actividad del cerebro y del cuerpo. Drogas como la cocaina, las anfetaminas, o el crack, producen este efecto. En dosis reducidas se puede notar incremento del estado de alerta con mejora del equilibrio, asi como perdida de sueno y apetito. Sin embargo, en dosis mas altas aparecen otros sintomas: Las pupilas estan dilatadas (midriasis bilateral), e incluso pueden llegar a estar fijas. Inquietud; la persona no para de moverse y suda mucho. Se pueden producir alucinaciones y comportamientos paranoicos. Aumentan el ritmo cardiaco y la presion arterial. Aparecen comportamientos violentos y psicoticos. Cuando la toxicidad es mas alta pueden producirse convulsiones y, en ultimo caso, la muerte. Sintomas de sobredosis de drogas depresoras del sistema nervioso central Estas drogas son aquellas que, al contrario que las estimulantes, disminuyen o relanzan los procesos cerebrales, e incluso pueden llegar a inhibir funciones. Son comunmente utilizadas como medicamentos por sus acciones ansioliticas y analgesicas. Sin embargo, hay otras que se comercializan de manera ilegal como la marihuana o la heroina. Los sintomas, logicamente, seran los opuestos a los del primer grupo: Las pupilas tienen un tamano anormalmente reducido y se contraen (miosis). Existe sensacion de relajacion y somnolencia. Se pueden presentar nauseas y vomitos, acompanados de sudacion fria. En dosis altas el afectado tiene dificultad para respirar. Se puede llegar a perder el conocimiento, e incluso provocar la muerte. En definitiva, aunque los sintomas varian segun la droga consumida, siempre sera motivo de alarma que: La persona este inconsciente y no sea posible despertarla. Este respirando con dificultad o no respire. Los labios, las unas y la cara comiencen a ponerse azules. Una vez que se detecta que una persona puede estar sufriendo una sobredosis de drogas es primordial llamar inmediatamente a los servicios de urgencias, pues cuanto antes se trate menos graves seran las consecuencias para la salud. Siempre que sea posible, identifica la droga que ha consumido la victima y comunicalo a los profesionales sanitarios cuando hagas la llamada; guarda tambien cualquier resto, paquete o frasco que encuentres. A continuacion, debes proceder a aplicar estas medidas de primeros auxilios mientras esperas la ayuda solicitada: Tras dar la alarma a los servicios de emergencias hay que evaluar el estado general de la victima, y lo primero sera comprobar que respira pegando una oreja a la cara para escuchar/sentir la respiracion. ƒÞSi respira pero esta inconsciente hay que colocarle en posicion lateral de seguridad y revaluar cada 5 minutos. Se debe estar atento por si vomita, ya que igual que ocurre en el caso de intoxicacion etilica, el afectado podria ahogarse con sus propios vomitos si no se le vigila. ƒÞSi no respira, comenzar con maniobras de reanimacion cardiopulmonar. ƒÞAflojar la ropa, y cubrirlo con un abrigo o manta para evitar la hipotermia. ƒÞ Eliminar todo aquello que pueda causar dano tanto a la victima como a ti, como jeringuillas, restos de droga, etcetera. ƒÞSi comienza a convulsionar no intentes sujetarle o meterle algo en la boca, simplemente haz todo lo posible para que no se golpee con los objetos que haya alrededor. ƒÞNunca pongas en peligro tu seguridad. Si la persona tiene comportamientos violentos evita confrontaciones y deja que los profesionales se encarguen de ella. Ten en cuenta que un individuo bajo los efectos de las drogas no esta en condicion de razonar. ƒÞNo des nada de comer o de beber a la victima. ƒÞNo le muevas ni le hagas andar, ya que puede sufrir caidas que le causen otras lesiones ƒÞComplicaciones de una sobredosis de drogas Cuando una persona esta sufriendo una sobredosis las posibilidades de que presente complicaciones son muy elevadas, y aumentan conforme pasa el tiempo sin que el episodio remita. Algunas de ellas son dano cerebral permanente, infecciones pulmonares por aspiracion de comida o liquidos, danos al feto e incluso aborto espontaneo si se trata de una mujer embarazada, coma y muerte. Asi que ante cualquier duda desde la Sociedad de Cardiologia de Santiago del Estero aconsejamos llamar urgente a los servicios de salud y ofrecerles toda la informacion posible, ya que algunas drogas se pueden contrarrestar con antidotos reduciendo asi los riesgos. Ante todo, no olvides que evitar el consumo de drogas y prevenirlo mediante la educacion de ninos y adolescentes son los mejores tratamientos.