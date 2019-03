Onur y Sherezade vuelven y darán que hablar

03/03/2019 -

Telefé, cuya programación llega a Santiago del Estero por la pantalla de Canal 7, enfrentará este año en el prime time a El Trece con los mismos actores que años atrás le rindieron en materia de rating al rival: Halit Ergenç y Bergüzar Korel, inmortalizados en el inconsciente de los televidentes como Onur y Sherezade, los personajes de "Las mil y una noches".

Precisamente fue en aquella telenovel, adonde los actores se enamoraron en la vida real y decidieron apostar por la pareja fuera del set, aunque ambos estaban comprometidos ya con otras personas.

Diez años después de aquella experiencia, a Halit y a Bergüzar les volvieron a proponer protagonizar una historia de amor. Si bien hubo algunas dudas al principio, terminaron aceptando. Y no se arrepintieron porque la ficción les dio muchas ganancias.

"Se nos dificultó decidir si íbamos a trabajar juntos o no. Entonces un día le dije a ella, vamos a olvidarnos de todo y vamos a hacerlo, pase lo que pase, y Bergüzar dijo que sí", contó Ergenç a la prensa.

Por su parte, Korel quien se había negado a trabajar junto a su esposo para no crear conflictos ni en lo laboral ni en lo personal, cambió de opinión porque la historia logró seducirla, de la misma manera en la que cree que lo hará con el público: "Yo me enamoré del guión, porque es de amor universal en medio de los conflictos. Hay una gran expectativa con esta producción, pero tratamos de no pensar en eso, aunque sí espero que les encante".

Guerra, amor y traición son solo algunos de los ingredientes de la telenovela "Mi vida eres tú" que promete emocionar a todos y que está ambientada en las primeras décadas del siglo pasado, más precisamente entre los años 1912 y 1922. Durante ese período, Turquía se vio envuelta en dos guerras: Primera Guerra Balcánica y la Guerra Greco-Turca.

Cevdet (el papel de Halit Ergenç) es un soldado condecorado del Imperio Otomano. Él vive luchando por su país sin descuidar a su familia que está conformada porsu esposa Azize ( Bergüzar Korel), su madre Hasibe, su hijo adoptado Ali Kemal, y sus hijas Hilal y Yildiz.

Cevdet y Azize piensan en huir de la ciudad antes de que la guerra empeore, pero él es traicionado en batalla por Tevfik, un militar secretamente enamorado de Azize y termina capturado por militares enemigos.

Tevfik ayuda a Azize a huir de la ciudad junto a sus hijos. Él le miente que su esposo ha muerto durante la guerra por lo que ella decide aferrarse a sus hijos e inicia una nueva vida.

Ocho años después, Cevdet piensa que su familia está muerta y se alía junto a los griegos buscando venganza. Una vez que la guerra llega al nuevo hogar de Azize, ambos deberán confrontar la reaparición del otro en sus nuevas vidas, así como guardar el secreto de su identidad real para evitar mayores problemas en tiempos de guerra.