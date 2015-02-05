Horarios y TV de todo el fútbol del domingo
Por El Liberal
-
08:00 | Liga de España | EIBAR vs. CELTA | ESPN/HD
09:00 | Premier League | WATFORD vs LEICESTER CITY | ESPN 2/HD
11:05 | Premier League | FULHAM vs. CHELSEA | 613/1613 HD DIRECTV SPORTS
12:15 | Liga de España | REAL BETIS vs. GETAFE | 610/1610 HD DIRECTV SPORTS
13:15 | Premier League | EVERTON vs. LIVERPOOL | 613/1613 HD DIRECTV SPORTS
14:00 | Serie A | ATALANTA vs. FIORENTINA | ESPN/HD
14:30 | Liga de España | REAL SOCIEDAD vs. ATLÉTICO DE MADRID | 610/1610 HD DIRECTV SPORTS y CANAL 8/EVENTOS HD 600 CABLEVISION
16:30 | Serie A | NAPOLI vs. JUVENTUS | ESPN 2/HD
17.00 | Primera B Nacional | BROWN (M) vs. INSTITUTO | TyC Sports Play
17:05 | Primera B Nacional | NUEVA CHICAGO vs. TEMPERLEY | TYC SPORTS PLAY y TYC SPORTS/HD
17:10 | Superliga | PATRONATO vs. HURACÁN | FOX SPORTS 2/HD y Fox Sports Premium
17:10 | Superliga | TALLERES vs. COLÓN | TNT Sports
18:55 | Primera B Nacional | PLATENSE vs. VILLA DÁLMINE | 610/1610 HD DIRECTV SPORTS
19:20 | Superliga | RACING vs. ESTUDIANTES DE LA PLATA | Fox Sports Premium
21:30 | Superliga | GIMNASIA vs. INDEPENDIENTE | TNT Sports