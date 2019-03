FÚNEBRES | 4 de marzo de 2019

04/03/2019 -

Fallecimientos

- Primitiva de Jesús Jiménez



- Gisela Corina Andrés

- José David Palazzi

- Francisca Ledesma

- Elsa Adelina Gómez (La Banda)

- Juan Francisco Suárez

- Ángel Antonio López

- María Altamirano

Sepelios Participaciones

ALTAMIRANO, MARIA (q.e.p.d) Falleció el 2/3/19|. Sus hijos Claudia, Hernán Garakian, h. políticos Maria Belén, Horacio, nietos Tomás, Martina, Ana Paula y demás familiares. Sus restos serán cremados en el cementerio El Polear. SERVICIO RELIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ALTAMIRANO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Sus consuegros Rosita y Hugo Velarde y sus hijos Hugo, Marcelo y Guillermo Velarde y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Sus hermanos: Félix y Mauricio Andres, tíos, primos y demás fliares part. con dolor su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 10,30 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo: 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Su tío Juan Carlos Azar y flia., participa con pesar tu partida. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Sus tíos Hugo y Bocha, tus primos Javier y Hernán con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. El que cree en Mi aunque muera siempre vivirá. Amiga querida siempre estarás en nuestros corazones!!! Gracias por sumar.. por compartir la vida, tu forma de ser quedará en nosotras. Dignidad, sinceridad, respeto y alegría. Cuídanos desde el cielo. Verónica Larcher, Silvia Paz Herrera, Valeria Rusz Maidana, Daniel Guzman, Lizzi Vadez y Tere Angeleri, participan con profundo dolor tu partida y ruegan por vos.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Gustavo Urquiza y Claudia Arévalo, sus hijos Mateo, Lucas y Julieta con profundo dolor despiden a Gisela y piden por el descanso del alma de nuestra querida amiga.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Raúl y Graciela Palomo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga y ruegan por su descanso eterno.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Graciela Palomo, Luis Torrelio y sus hijas Sofia y Luciana, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y rogamos a Dios que le de paz eterna.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Tus amigas las super; Tere, Mary y Gra, lamentamos profundamente participar tu partida y te mandamos un beso grande al cielo. Descansa en paz querida Gise.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Tu amiga Teresita Angleri, participa con gran dolor tu partida. Descansa en paz, Ami querida. Besos al cielo.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Gisela, al igual que los demás amigos y compañeros, te despido con cariño. Que Dios te tenga siempre en la gloria. Algún día nos veremos. Gabriel Fernando Pacheco.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Maria Elena Kralis y su hija Ana Paula Martin, despiden con profundo dolor a su querida amiga Gise, Ruegan oraciones por la paz de su alma.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Su amigo Juan Miggitsch y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz Gise.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Azucena Jorge de Stancampiano, su esposo Dr. Antonino Stancampiano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. "Gordita querida te amamos descansa en paz".

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Dr. Joaquin Romano Norri y Sra. despiden a querida amiga y ruegan al Altísimo por su eterno descanso,. Gracias por la amistad sincera que siempre supiste entregar. Elevamos oraciones en su memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Dr. Angel Ramón Bagli, su esposa Maria Ángela Novasio y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Gisela. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA DRA (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. El consejo directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Ldeguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustin Meneghini, Luciana Romero Martinez y tribunal de Disciplina, participan el fallecimiento de su colegiada y ex miembro del consejo directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero. Se elevan oraciones en su memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. David Barrionuevo, acompaño con dolor tu partida, sabiendo que tu alma y tu espíritu ahora son más parte de Dios.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Mirta Pastoriza, participa con profundo dolor el fallecimiento de Gisela Andrés y ruega oraciones en su memoria.

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. María Eugenia Carabajal, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gisela y ruega oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. "Que la templanza y la paz bendigan a su familia". Marta Graciela Molina.

BUDÁN, MARÍA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19 en Mar del Plata|. María Rosa Saad Budán lamenta participar el fallecimiento de su prima Kella. Ruega oraciones en su querida memoria.

BUDÁN, MARÍA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/19 en Mar del Plata|. Mariem Skaf de Saad y sus hijos Edgar y flia., Daniel y flia., Gustavo y flia. lamentan participar el fallecimiento de la querida Kella. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, PRIMITIVA DE JESUS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Sus hijos José, Lidia, Francisco, Celia, Antonia, Isabel, Claudia, Mabel, Lita, Walter y Dario, hijo politico Ramon y sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad COB.NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL.4219787

LAITÁN, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/19|. La comisión directiva y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participan con dolor el fallecimiento del hermano de su socia, Sra. María Susana Laitán. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Sus hijos Carlos, José, María, h. pol. Valeria, Susana, nietos, bisnietos y demás famil. part. su fallec. Sus restos serán inhumados 16 hs cementerio La Piedad. Casa de duelo Choya 4622 Bº Vª del Carmen. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

LOPEZ, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su esposa Esther Campos, sus hijos Karina, Niña, Carmen, Mariela, Gringo, h. políticos, nietos Karina, Marita y demás familiares. Sus restos seran Inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. COB. NORCEN S.R.L. COCHERIA NORTE - La Plata 162 - TEL 4219787.

MACRI, FRANCO (q.e.p.d.) Falleció 2/3/19|. Ing. Hugo Tadeo Tarchini, su esposa Sulma Cardozo y demás flia. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Sr. presidente Mauricio Macri y lo acompañan en su profundo pesar a él y sus mutuos afectos.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su esposa: Ramona Del Castillo, sus hijos: Natalia, Cristian, Andrea y Belén, sus hijos pol.: Cecilia, Alberto y Juan, sus nietos: Tomás, Giovanni, Amanda y Ámbar part. su fallec. Sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su hija Belen Palazzi e hijo politico Juan José Lescano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Con profundo dolor. Su madre Iris E. Romero de Palazzi, espera que brille para su hijo querido la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su hermano Daniel Palazzi, su esposa Inés, sus sobrinos Mariana, Agustin y Federico, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz hermano querido.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Señor tu hija ya está ante ti, recíbelo y dale el descanso eterno. Su hermano Luis Alberto Palazzi, su cuñada Claudia Ferreyra, su sobrina Luisina y su sobrino y Ahijado Francisco, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Daniel Tevez, su esposa Mariela Uñates, sus hijos Milagros y Javier Tevez, participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestros primos Cristian y Ceci y a toda su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Daniel Muratore, Elisa Salvatierra, German y Anita, Marianela y Javier, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Adriana, Mechi, Carlos, Enrique, Marita y Marcelo Maulu con sus respectivas familias, acompañan a la familia Palazzi por el fallecimiento del amigo "Chinche" y elevan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Hugo Palazzi su esposa Mary, sus hijos Silvina, Gonzalo, Romina, José y Milagros, lamentan con mucho dolor el fallecimiento de su primo Chinche, acompañan con afecto a su esposa Ramona y a sus hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Maria Lucrecia de la Cruz, su esposo Daniel Yocca y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios brinde pronta resignación a su apreciada familia. Elevan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Los amigos y compañeros de la promoción 76 de la Escuela de Comercio de su hermano Luis, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Participan con dolor y acompañan a su yerno Palazzi Luis Alberto, sus suegros Eduardo y Fabiana Ferreyra, sus cuñados Sebastian y Fernanda, Carolina y Eduardo, Martin y Roxana,, Gabriel y Vanesa, Lourdes y Ricardo, Lucas y Marianella, Ruegan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Participan con dolor tu hermana Clelia Palazzi y esposo Marcelo Maulú, tus sobrinos Maxi, Daniela, Sofia y Rebeca Maulú Palazzi. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Querido Chinche el dolor de tu partida nos deja sumidos en una profunda tristeza. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Perla Hid, Carlos Palazzi, sus hijos Pilin, Daniel y Maria José con sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3//3/19|. Ex compañeros y amigos de la promoción 76, participan con profundo pesar el fallecimiento de José, hermano de nuestro querido amigo Luis. Ruegan cristiana resignación a el y toda su familia.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino. Seiler Rubén, Palazzi María José y sus hijos Nahimin, Hanz y Nazarena acompañan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. La familia Zanoni Molina lamenta su fallecimiento. Que Dios dé fortaleza a Nora e hijos.

POZZALIO, HAIDÉE ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Su esposo, hijo y demás fliares, honrramos tu ejemplo de vida, amor y lucha, siempre estarás presente en nuestros corazones, guiandonos desde la estrella donde fue a vivir tu luz participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Ralizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAAVEDRA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Sus hijos Andres, Ally, h. políticos Ani, Marisa, nietos Franco, Natalia, Maira, Fernando, Gabriela, Eliana, Luisina, bisnietos Felipe, Ulises, Valkiria y demás familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 9.30 hs. en el cementerio Parque De La Paz. COB. HAMBURGO. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Hector Pérez y flia, Graciela y flia, Hugo y flia, Omar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SORIA, OLVIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Sus sobrinos Mirta, Negrita y Luis Filanzzoni y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, OLVIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Ángel Marcelo Morán y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

SORIA, OLVIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Marcelo Morán, Alejandra Leyva y sus hijos Rodrigo, Gonzalo y Joaquín participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Olvia, y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su esposa Idelma, sus hijos Raul, Angel, Gustavo, Mariela, Diego, Natalia, Yesi, Maxi, h. políticos Mirta, Delia, Monica, Rodrigo, Victor, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos seran Inhumados hoy 11 hs. en el cementerio LA Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - LA PLATA 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

CORVALÁN, FERNANDO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció 4/9/18|. Hoy a 6 meses que te fuiste, porque Dios así lo quiso. No hay un día que no te recordemos. Ahora estás en un lugar lleno de paz al lado del Señor. Sos un ángel que nos cuidarás siempre. Su madre y hermanos, sobrinos y cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada.

Agradecimientos

Recordatorios

CAMPOS, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque has vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que has dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, bailar, cantar, amar y seguir". Tu esposa Mirta Gallardo, tus hijos Fernanda, Cristian e Iván, hijos políticos y nietos, te recuerdan al cumplirse los nueve días de tu partida.

IÑÍGUEZ, LEISA YANINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/13|. Hija de mi alma: hoy estarías cumpliendo 37 años, qué corto fue tu paso por esta vida, pero a pesar de eso dejaste una huella imborrable en nuestras vidas, fuiste una persona ejemplar en todos los sentidos, tal vez por eso Dios te llevó tan pronto. Jamás te olvidaremos, hija querida. Te amamos con el alma ¡Feliz cumple en el cielo. Tu mamá Hilda, tu esposo Juan P. Miranda, tus hijitos que te recuerdan con todo amor Anna Lucía, Jerónimo Benjamin, tus padres del corazón Jose y Lucy, tu hermana Rita, tus suegros Chalita, Elvira y flia, tuis tios Raul, Rosa, tus primos Raulito, Flavia, Luciana y Viky, Ana Tulli y flia, Normita Olivera y flia, Josefina Miranda, Keka y Tere, Neguin Diaz y flia, Toño Suarez y flia, Julia Gomez y flia, Rulo Infante y Koki, Neli Gerez y flia, Mercería Coca, Juanita Serrano y flia, Moni Lamberti y flia. Nuestro eterno agradecimiento a vecinos y amigos por las atenciones y el cariño para tus hijitos. Descansa en paz hija querida y que brille para ti la luz que no tiene fin.

VÉLEZ, CLAUDIA ROMINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/3/12|. Querida hijita, hoy hace 7 años que te marchaste para estar junto a Dios. Romi aún hoy te sigo esperando, me hago la ilusión que estás de viaje, que te veo entrar en mi casa. Querida mía, tengo la esperanza de que algún día voy a estar junto a vos. Mi hijita querida hermosa, sos la estrella más grande del firmamento, te extraño, te amo mucho. Tu desconsolada madre Toti, tus hermanos Marcelo y Roxana, tus cuñados Lico y Bety, tus sobrinos Cami y Male y demás fliares. invitan a rezar el rosario a las 10 hs. en el Parque de la Paz.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ALFREDO, ÁNGEL GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 1/3/19|. Sus amigos Stella Tula Peralta y Néstor Roger Russo, sus hijos Ángeles y Francop Gómez y Dianita Gómez Russo participan con dolor la partida de un gran amigo y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, ELSA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Su esposo Roger, sus hijos Miguel, Domingo, nietos Hugo, Claudia, Dieguito y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en el cementerio La Misericordia a las 17 hs. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 421-9787.

JUÁREZ, BENITO ROQUE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Su familia participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

BOSETTI, HUMBERTO ALDERICO (GUEGUI) (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. Me ponen bien "guapo" nos dijiste papá, que este viaje lo haré solo, levantaste tu vuelo y te vimos partir. Desde entonces te buscamos en el azul del cielo y ahí te encontramos siempre. Agradecemos al cuerpo médico del Sanatorio Santiago a fliares., vecinos, amigos y al personal de EDESE y al Sindicato de Luz y Fuerza, por acompañarnos en tan difíciles momentos. Su esposa Judi, sus hijos Luis, Yudith, Antonela, su nieto Francesco, h. pol. Marcelo, invitamos a la misa hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20,30 hs. al cumplirse los nueve días de su partida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

NAVARRO, GUSTAVO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. Sus padres Gustavo Navarro, Nora Montes, sus hnos Maria, Alex, Gabriel, hno políticos Sergio, sus sobrinas Francisco, victoria y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy en hs de la tarde en el cementerio de Monte Quemado. Servicio relizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.