Lavagna acepta ser candidato de consenso por Alternativa Federal

04/03/2019 -

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna condicionó su postulación presidencial a que haya un consenso sobre las políticas de estado necesarias para sacar al país adelante dentro del espacio Alternativa Federal, pero que no está dispuesto a surgir de una elección interna.

En una extensísima entrevista del diario Perfil, Lavagna, insistió permanentemente en diferenciarse de la grieta entre Cristina y Macri, criticando los dos modelos y su fracaso. Rescató a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodriguéz Larreta dentro del espacio de Cambiemos, a los que les reconoce virtudes como administradores.

Lavagna explicó que tanto Macri como Cristina "fueron hacia los extremos. La vocación que tiene Cambiemos por quedarse con todo, es innegable. La misma vocación con contenido ideológico distinto, o con una praxis distinta. Han creado otra vez en la historia argentina una grieta de profundidad".

La economía "era muy mala y ahora es peor. El final del gobierno anterior fue de absoluto estancamiento. La inflación ya era alta, la verdadera. Esta inflación es mucho más alta. Ahora tenemos deuda externa, que va a ser un problema en profundidad para la Argentina".

Explicó que "en un país cuya economía no crece para solventarlo, cómo se hacía para pasar de 7 millones de personas que cobraban salario del Estado, jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo, a 19 millones. Durante el gobierno de la presidenta Kirchner se pasó de 7 a 17 millones, y en el gobierno de Macri se pasó de 17 millones a 19. Eso es populismo. La inflación tiene que ver con la emisión monetaria destinada al financiamiento de buenas intenciones, pero cada vez más necesarias en un país estancado. Dentro de dos años, en lugar de 19 van a ser 21 porque la economía está estancada".

Respecto de la receta para salir de la crisis dijo que "uno tiene que reordenar todo lo que los economistas llamamos los precios relativos (el salario, el tipo de cambio, la tasa de interés), de los cuales no solo importa el nivel absoluto, sino los niveles relativos. Ese ordenamiento no se hace por decreto. Si la sociedad no es capaz de cumplir con un pacto social que permita reordenar los precios, va a ser muy difícil. Los argentinos, podemos hacer el intento de lograr un acuerdo que permita ese reordenamiento que la economía sola no puede lograr".