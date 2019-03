Todo previsto para la velada en el Coliseo de La Banda

04/03/2019 -

El Coliseo de la ciudad de La Banda se prepara para una gran velada este 8 de marzo de carácter amateur. En la ocasión se enfrentarán en fondo el santiagueño Sergio Rosalez y el cordobés Agustín Gerbaldo Cucharski, pero además habrá siete peleas más. La programación es la siguiente: Gabriel Loto vs. Luis Morales, en 64 kg; Gonzalo Latorre vs. Cristian Argañaraz, en 60 kg; Milton Saavedra vs. Exequiel Paoli, en 64 kg; Luján Martínez vs. Aylen la "Monita" Romero, en 54 kg; Luis Bórquez vs. José "Mojarrita" Agüero, en 60 kg; Sebastián Martínez vs. Pablo Corzo, en 75 kg.

El precio de las entradas se estableció de la siguiente manera: preferencial, $ 200; ring side, $ 300, en el estadio Coliseo.