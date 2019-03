ONG advierte de abusivos descuentos a jubilados locales

Fotos DARÍO DÍAZ.

04/03/2019 -

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dictó hace unos meses una resolución que permite a los jubilados defenderse de algunos descuentos que se les efectúan en sus recibos de haberes mensuales y que los perjudican gravemente "por el carácter abusivo de estos descuentos y la vulnerabilidad de este sector de la sociedad".

Así lo señalaron desde la asociación civil sin fines de lucro "Red de Promoción y Defensa de los Derechos de la Seguridad Social", presidida por Darío Díaz, quien informó cuál es el procedimiento administrativo y el trámite personal que debe realizar el beneficiario.

Explicó que "la resolución 131/2018 de Anses, determina la baja de todos los descuentos "no crediticios" (cuotas sociales de mutuales etc.), que no se confirmen expresamente por el jubilado pasados en los próximos 2 meses. Todo descuento de este tipo, ahora se da de baja automáticamente a los 24 meses, y deberán informarse y justificarse los descuentos que se quieran hacer de ahora en más".

"El Anses podría ahora, distinguir entre un descuento para el pago de un préstamo, o una cuota social. Atado a esto, se generan sistemas de control de aumentos de cuotas sociales (es conocido el abuso en este sentido, donde mutuales con muy pocas sucursales y casi nulos servicios, cobran cuotas sociales de elevados montos, para cubrir en realidad un abuso en contra del consumidor jubilado que se entera tarde y una vez hecho el descuento", recalcó Díaz.