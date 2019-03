Julio Comesaña disparó contra sus propios jugadores: "Para mí, tienen temor de jugar"

04/03/2019 -

El DT de Colón de Santa Fe, el uruguayo Julio Comesaña, aseguró que sus dirigidos tuvieron "temor de jugar" en la derrota como visitante ante Talleres, de Córdoba, por la fecha 21 de la Superliga.

"Para mí tienen temor de jugar. Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionar", señaló Comesaña a los medios de comunicación en rueda de prensa desde el vestuario visitante.

El "Sabalero" perdió tres de sus últimos cuatro partidos por Superliga y la caída en Córdoba generó la crítica de Comesaña, quien lleva cinco cotejos al frente de Colón con una victoria, un empate y tres derrotas.

"De quince puntos tenemos cuatro. Para lograr objetivos hay que prepararse, pero todos estamos en la misma bolsa".

"El partido no me gustó nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. No hicimos un buen partido y era una oportunidad para ver algunos jugadores que aspiran a jugar", concluyó el DT.

El plantel de Colón también recibió una crítica similar del anterior entrenador Eduardo Domínguez en la derrota ante Huracán por 3 a 2 del 26 de octubre de 2018, por Superliga, después de ir con dos goles de ventaja en el marcador.