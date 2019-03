Lesiones oculares: cómo identificarlas y tratarla

04/03/2019 -

No siempre se puede saber cuándo se lesiona un ojo o si la lesión es grave. Algunos problemas, como una retina desprendida, solo se pueden detectar durante un examen médico. Y algunas lesiones pueden aumentar la presión ocular o causar un sangrado lento, problemas que solo son obvios cuando se ponen muy graves. Las lesiones oculares pueden causar pérdida de visión o ceguera. Es importante poder reconocer algunos de los síntomas más comunes de las lesiones oculares. Las causas comunes de las lesiones oculares incluyen: punzones; golpes de manos, pelotas u otros artículos deportivos; voladura de piezas de material de explosiones o trabajos industriales; objetos voladores como balas, dardos, fuegos artificiales, cuerdas elásticas y municiones; y salpicaduras químicas. Cuando ocurre una lesión en el ojo, que un oftalmólogo lo examine tan pronto como sea posible, incluso si la lesión parece ser menor al principio. No intente tratar una lesión grave en los ojos. Síntomas comunes de lesión ocular. Si nota alguno de estos síntomas en usted o en otra persona, busque ayuda médica de inmediato. Estos son signos de una posible lesión ocular grave: dolor continuo en el ojo; problemas para ver; párpado cortado o desgarrado; un ojo no se mueve tan bien como el otro; un ojo sobresale de la cavidad ocular más lejos que el otro; el ojo tiene una forma o tamaño de pupila inusual; hay sangre en la parte clara del ojo; la persona tiene algo en el ojo o debajo del párpado que las lágrimas y los parpadeos no pueden eliminar. Tratamiento de primeros auxilios Qué hacer si tiene arena u otras partículas pequeñas en su ojo Por lo general, no es una emergencia tener arena, suciedad, polvo u otras pequeñas partículas naturales en el ojo. Nuestros ojos son muy buenos para limpiar este tipo de partículas con lágrimas y parpadear. Deja que tus ojos intenten cuidar las partículas de forma natural antes de hacer cualquier otra cosa. Si se le ha metido metal, vidrio u otros materiales en su ojo, eso puede ser más serio. Estos tipos de objetos pueden incrustarse en la superficie del ojo y causar irritación continua y más daño. *No frote el ojo. *Parpadee varias veces y permita que las lágrimas limpien la partícula. *Levante el párpado superior sobre las pestañas de su párpado inferior para que las pestañas intenten cepillar la partícula. *Use lavado de ojos, solución salina o agua corriente para enjuagar el ojo. *Consulte a un médico o vaya a la sala de emergencias lo antes posible si no puede sacar las partículas de su ojo o si todavía siente que hay algo en su ojo después de haber sacado el material. Si te golpean en el ojo Aplique suavemente una pequeña compresa fría para reducir el dolor y la hinchazón. *No use trozos de carne u otros alimentos. Estos pueden introducir bacterias en el ojo. *No aplique ninguna presión. *Si se produce un ojo negro, dolor o alteración visual incluso después de un golpe leve, contacte inmediatamente a su oftalmólogo o sala de emergencias. Incluso un golpe leve puede causar una lesión ocular significativa, como un desprendimiento de retina. Si su ojo ha sido cortado o perforado *Coloque suavemente un escudo (cubierta protectora) sobre el ojo hasta que reciba atención médica. *No presione el escudo contra el ojo. *No enjuague con agua. *No retire ningún objeto que esté atascado en el ojo. *No frote ni aplique presión sobre los ojos. *No tome aspirina, ibuprofeno u otros medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Estos medicamentos adelgazan la sangre y pueden aumentar el sangrado. *Una vez que haya terminado de proteger el ojo, busque atención médica de emergencia. Quemaduras químicas y salpicaduras en los ojos *Inmediatamente enjuague el ojo con abundante agua limpia. *Busque tratamiento médico de emergencia de inmediato. *Busque información sobre el químico que entró en el ojo, ya que algunos químicos causan más daño ocular que otros. Qué hacer y qué no hacer cuando molesta el ojo La gente suele ser muy buena para mantener las cosas fuera de sus ojos. Las pestañas ayudan a proteger los ojos, nuestros reflejos pueden cerrar nuestros párpados para bloquear objetos y nuestras lágrimas eliminarán la mayor parte del polvo o la suciedad que se acumula. Pero los accidentes todavía pueden ocurrir. El trabajo doméstico y el deporte son causas comunes de lesiones oculares. Pero incluso cocinar o sostener a un niño pequeño puede provocarle una lesión ocular inesperada. Si tiene dolor, la sensación de que algo está atorado en su ojo, o lagrimeo y enrojecimiento, es posible que se haya rascado el ojo. Puede tener síntomas de inmediato o los síntomas pueden comenzar o empeorar horas después de la lesión. Algunos tipos de rasguños se llaman abrasiones corneales. Una abrasión corneal es un rasguño en la córnea, la cúpula transparente y redonda que cubre el iris y la pupila del ojo. Al ayudar a enfocar la luz cuando entra en el ojo, la córnea juega un papel importante en la visión. Cuando una abrasión corneal cicatriza la córnea, puede afectar la visión. Otros síntomas de abrasión corneal pueden incluir visión borrosa, sensibilidad a la luz y dolor de cabeza. Consulte a su oftalmólogo si siente molestias en el ojo. La mayoría de las abrasiones corneales son menores y se curarán solas en unos pocos días. Su oftalmólogo puede tratar una abrasión de la córnea con antibióticos en gotas para los ojos o ungüentos o usar gotas esteroides para reducir la inflamación y reducir la posibilidad de cicatrización. Si va a participar en una actividad en la que corre el riesgo de lesionarse el ojo, asegúrese de usar gafas protectoras. Si se rasca el ojo, aquí hay algunas cosas que debe y no debe hacer: *Enjuague su ojo con solución salina o agua limpia. Si no tiene una copa ocular, use un vaso pequeño y limpio. *Coloque el borde del vaso sobre el hueso en la base de la cuenca del ojo, debajo de su párpado inferior. El agua o la solución salina pueden expulsar el objeto extraño de su ojo. *Hacer parpadear. El parpadeo puede ayudar a eliminar pequeños trozos de polvo o arena en su ojo. *Tire de su párpado superior sobre su párpado inferior. Las pestañas de su párpado inferior pueden eliminar cualquier objeto extraño atrapado debajo del párpado superior. *Use gafas de sol. Si su ojo es sensible a la luz debido al rasguño, las gafas de sol disminuirán los síntomas mientras se recupera. *No se frote el ojo. Puede sentir la tentación de hacerlo, pero frotarse el ojo puede empeorar la abrasión. *No se toque el ojo con nada. Los dedos, hisopos de algodón y otros objetos no ayudarán a remover el objeto extraño y podrían lastimar más su ojo. Recuerde que el objeto que causó el rasguño podría haber desaparecido aunque usted todavía sienta que hay algo en su ojo. *No use sus lentes de contacto. El uso de lentes de contacto retrasará el proceso de curación y podría causar complicaciones. Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconsejamos siempre acudir al especialista y evitar automedicarse o tratar un órgano tan sensible como lo es el ojo de manera rudimentaria o imprudente que pueda empeorar una lesión o afección ocular.