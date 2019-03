Ramiro Blas está agradecido con el malvado Sandoval

04/03/2019 -

Ramiro Blas no es malvado, pero su personaje de la serie española "Vis a Vis", sí lo es, y mucho.

El actor argentino de 52 años vive hace trece años en España y desde hace cuatro temporadas le da vida a Carlos Sandoval, el médico de la cárcel de mujeres Cruz del Sur. Y fue este personaje el que hizo que su fama rompiera toda frontera, y el que le salvó la vida, porque -según contó- en el momento en el que lo llamaron estaba atravesando una complicada situación.

Ahora, no hay lugar al que asista y que la gente no lo reconozca por Sandoval. "No hay odio ni nada, al contrario. Algo que me ha pasado es que miré la serie y no vi a Ramiro Blas en el personaje, vi a Carlos Sandoval que tiene vida propia entonces me encanta porque el fin último o lo que busca el actor es desaparecer de la escena y que el personaje cobre vida por si mismo. Vi un trabajo maravilloso, no un hijo de puta, enfermo psicópata", dijo a Teleshow, y agregó: "Así que de momento genial, solo falta que lo vean los productores".

Esta no es la primera vez que a Blas le toca jugar del bando de los malos. Ya interpretó al malvado Victor Musad, líder de una secta en "Culpable de este amor", en el 2004 con Juan Darthés y Gianella Neyra; y al doctor Javier Mansilla, en el 2017, para la telenovela "Golpe al corazón" que protagonizaron Eleonora Wexler y Sebastián Estevanez.

"Siempre voy de malo, no sé por qué, está buenísimo. Me divierte siempre y cuando haya trabajo los 365 días del año, ahora cuando no lo hay... Me molesta encontrarme con el Ramiro Blas malo que se levanta todas las mañanas y dice ‘por qué estás sin trabajo’, porque siempre depende de que llame un tercero. Eso sí me molesta, el loquito que está dentro de cada actor", remarcó.

La serie "Vis a Vis" se puede ver por FOX y sólo dos temporadas por Netflix.

Aunque está cómodo en España, Ramiro Blas tampoco le escapa a los tiempos modernos en los que vale más lo que pasa en las redes que en la vida real, incluso en lo vinculado con la contratación de actores: "He visto cómo contratan a alguien para una serie por los seguidores que tenían, pero jamas hizo medio curso de actor", reflexionó.