Javier Bardem se siente afortunado de poder vivir de la actuación

04/03/2019 -

A punto de cumplir 50 años, Javier Bardem, el mejor actor español de su generación, se prepara para viajar a las estrellas de la mano de Denis Villeneuve.

Con el aclamado cineasta canadiense prepara la nueva versión de "Dune", un proyecto de ciencia ficción que contará con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Óscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin y Jason Momoa, entre otros.

"Tengo una suerte extraordinaria. Tengo un trabajo que da de comer a mi familia, que me apasiona y donde hay mucha gente que admiro y que me inspira a nivel creativo y personal", reflexionó Barden, en una entrevista con Efe, sobre su presente.

Sobre el director canadiense dijo: "Denis es alguien que me encanta desde ‘Prisoners’. Me lei los dos primeros libros de ‘Dune’ y vi la película original de David Lynch. Y me preguntaron si me interesaría. ¿Cómo no?", señaló.

Y agregó: "No sé cómo saldrá, nadie lo sabe. Pero poder ser parte de esto es una fortuna".