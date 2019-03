Pepe Cibrián habló sobre la inmigración

-

Pepe Cibrián Campoy estrenará el próximo 15 de marzo, en Buenos Aires, su nuevo proyecto teatral "La dama de las rosas", y en medio de las entrevistas para promocionar su obra, sorprendió con una reflexión sobre la corriente migratoria de estudiantes de Venezuela en la Argentina.

"Primero, siempre Argentina es un país abierto a mí y a mi familia. Nunca nadie dijo la española (por su madre, la recordada Ana María Campoy), el español ni la uruguaya China Zorrilla, siempre ha sido maravilloso para nosotros y la situación de Venezuela es patética, tremenda y damos los brazos abiertos", comenzó diciendo en el programa "Implacables", que conduce Susana Roccasalvo por Canal 9.

Y agregó: "Ahora yo me pregunto: tanta gente venezolana está trabajando, ¿por qué trabaja? Porque los argentinos no ocupamos esos trabajos, porque (esos puestos) ya estaban no es que los inventaron para los venezolanos. Entonces, o no le gusta lavar copas a los argentinos o no tienen ganas, pero la realidad es que trabajan".

Además, aclaró con qué no está de acuerdo. "Lo que no estoy de acuerdo es que vengan miles de estudiantes y después se vayan. O sea usted viene, estudia gratis, lo pago yo, entonces usted luego se queda dos años para devolverle a la sociedad argentina lo que le hemos dado gratis", remarcó.

Y sentenció: "Ahora llegan, estudian, se reciben y se vuelven a su país, eso no me parece justo".

También marcó diferencias en cómo los que llegan de afuera pronto obtienen su documentación, mientras que los argentinos que van a España o a otros países encuentran más obstáculos. "El mundo debe cuidar sus espacios", comentó.