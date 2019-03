Capacitarán a médicos en tratamientos del dolor por cáncer

Fotos CURSO. Impulsa la reflexión sobre el conocimiento y actitud frente al dolor de una persona

Destinado a médicos que se encuentren interesados en adquirir conocimientos sobre el tratamiento del dolor por cáncer con medicación analgésica opioide, próximamente dictarán el "Curso virtual de evaluación multidimensional y tratamiento del dolor por cáncer", para el cual ya se encuentran abiertas las inscripciones.

La actividad se desarrolla bajo la modalidad virtual.

Los alumnos integrarán un grupo guiado por un tutor que acompañará y orientará el proceso individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de formación colectiva. Se otorgarán certificados.

El curso es gratuito, tiene cupos limitados y las inscripciones se realizan mediante formulario para lo cual es necesario copia de DNI y copia de título y especialidad.

Este curso impulsa la reflexión sobre el conocimiento y actitud frente al dolor de una persona con esta patología; y la forma de contribuir a su alivio y la utilización de los analgésicos opioides.

Cabe señalar la importancia de esta convocatoria teniendo en cuenta que el dolor no tratado causa sufrimiento innecesario e interfiere con la realización de las actividades cotidianas de la vida, el sueño, el estado emocional de las personas con cáncer.

Por consultas, los interesados deben comunicarse a cur sos.paliativos.inc @gmail.com

El cierre de las inscripciones será el 13 de marzo, en tanto que el dictado de curso dará inicio el 20 del mismo mes.

Vale destacar que muchas personas que padecen cáncer no reciben suficiente tratamiento para su dolor. Esto puede deberse a que no desean tomar analgésicos, o a que no creen que funcionarán. Pero tratar su dolor es parte de tratar su cáncer. Un paciente debe recibir tratamiento para el dolor como lo recibiría para cualquier otro efecto secundario.

Manejar el dolor también puede ayudar a sentirse mejor en general. El tratamiento le puede ayudar a: dormir mejor, estar más activo, desear comer, sentir menos estrés y depresión; y mejorar su vida sexual.