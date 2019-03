“Un dato clave del 2001”

Hoy 06:43 -

“Hay un dato clave, valioso, para esta investigación”, indicó el abogado del comerciante denunciado, Diego Lindow. “El 17 de marzo de 2001 la funcionaria hizo una exposición en la Seccional Tercera contra su entonces pareja”, reveló. “En esa presentación, tenemos copia de ella, textualmente dice la funcionaria: “El menor en cuestión -refiriéndose al hijo que tenían con la expareja- ha manifestado a través de palabras y conductas, actitudes del padre antes y en oportunidad del ejercicio del derecho de visita, que me hacen presumir de manera categórica que el mismo ha sido abusado sexualmente”.

“A partir de esta exposición, ella interrumpió el régimen de visitas y el hombre nunca más pudo ver a sus hijos. Ellos tienen hoy 22 y casi 18 años. Aquel hombre que fuera acusado, hoy es director de un hospital del interior de la provincia”, explicó el abogado.

“El hecho de mi cliente empieza a desencadenarse a mediados del 2018. Su ex mujer reaccionó mal cuando una hija de su ex esposo contactó a su media hermana (vía Facebook), la adolescente quería conocer a su media hermana. La denunciante le dijo a su hija que no le respondiera y quiso hasta denunciar ciberacoso...”.

Según Lindow, “tres o cuatro días después de eso, inició una guerra fría y de persecución a mi defendido. ¿Cómo puede ser que el 27 de agosto ella le envió besitos por whatsapp a mi cliente y el 28 lo denunció por abuso?”, se preguntó el abogado.