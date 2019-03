Las modificaciones en el reglamento se aplicarán a partir del 1 de junio: cuáles son y qué habrá que tener en cuenta

05/03/2019 -

La International Board decidió meter mano en el reglamento e introdujo algunas variantes que pueden afectar a más de un alma sensible. Se aplicarán desde el 1 de junio. Otras continuarán experimentándose.

Los penales. La más importante de las nuevas modificaciones pasa por los tiros desde los doce pasos, en los que ya no se podrá aprovechar el rebote ni en el arquero ni en el palo. Si eso ocurre, el juego seguirá con un saque de arco.

Así, sería imposible un tanto como el que Juan Román Riquelme le convirtió en 2001 a River, en aquel 3 a 0.

Eso sí, esta norma estará en fase experimental (se aplicaría en competencias menores, que la soliciten) y se revisará en una próxima reunión. Los árbitros argentinos, sobre este tema, hoy son cautos.

Otro cambio en los penales: el arquero sólo deberá tener apoyado un pie sobre la línea del arco.

No más goles con la mano. "Un gol anotado directamente desde la mano / brazo (incluso si es accidental) y un jugador que anota o crea una oportunidad de anotar un gol después de haber ganado la posesión / control del balón de su mano / brazo (incluso si es accidental) ya no será permitido", dice el textual de la Ifab. No importará más si hay intención del goleador o de quien genera la situación. Se anulará el gol .

Los saques de arco. Una vez que el arquero le pegue a la pelota desde su área chica, ya estará en juego y no será necesario esperar a que salga del área grande.

Las salidas en los cambios. El árbitro podrá hacer salir por cualquier sector del campo al futbolista reemplazado

Tarjetas para los técnicos. A los entrenadores ahora se les podrá sacar las cartulinas amarilla y roja ante actitudes antideportivas.