Con caída de ventas del 11% "atravesamos el momento más difícil"

05/03/2019 -

Las ventas del primer bimestre del año tuvieron un descenso interanual del 11,9%, con retrocesos en todos los rubros del comercio minorista, según el informe mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

A nivel local, el empresario Marcos Vizoso señaló que "el comercio está en el momento históricamente más difícil".

Agregó en alusión al feriado de hoy en el que trabajarán los comercios que "en otros momentos cuando no había tantos problemas como ahora uno podía disfrutar los festejos, pero ante una situación tan compleja, cuando se tiene una empresa y obligaciones, se pone complicado". Puntualizó que "no tener el ingreso diario como para ir afrontando los gastos permanentes que se tienen, se siente. En otros años quizá estábamos más tranquilos económicamente". Agregó que "el comercio está en el momento históricamente más difícil porque no sabe con qué se va encontrar en el corto plazo y eso no lo he pasado en otras épocas". Detalló que "uno vive con una permanente angustia".