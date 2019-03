El Comercio indica que abre y el gremio realizará un control

Fotos LUNES Los negocios estuvieron cerrados en su gran mayoría.

05/03/2019 -

No hubo acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados del sector respecto de la apertura en el día de hoy, razón por la cual el gremio indicó que no hay obligación del empleado de trabajar e indicaron que harán un relevamiento para ver quiénes abren y verificar que cumplan el pago del día doble.

En tanto,desde la Cámara de Comercio, su presidente Miguel Siufi, dijo que ‘este martes se trabajará en forma normal a fin de facilitar al público las compras necesarias luego del fin de semana largo y ante la proximidad del inicio del año escolar’.

Por su parte, el secretario general del sindicato de Empleados de Comercio, Víctor Paz, dijo: "Nosotros reiteramos que, mañana -por hoy- es feriado nacional y por lo tanto es no laborable. Los negocios dispuestos a pagar doble como establece la ley y que hayan convenido con sus empleados, que trabajen’.

Te recomendamos: "Estamos iniciando el tercer mes del año, donde nada cambia, todo empeora"

Puntualizó que ‘no hacemos más convenios con la Cámara de Comercio porque habilitamos para que abran todos y después sólo un 20% paga como corresponde’.

Paz, indicó que ‘este martes el empleado no está obligado a trabajar, por lo tanto no va a sufrir ningún descuento ni sanción. Vamos a hacer relevamiento con la Secretaría de Trabajo, para controlar los negocios que trabajan y después exigir el pago. Los empleados que sean presionados a trabajar y saben que no les van a pagar, les pedimos que denuncien por mensaje o llamando a los teléfonos del sindicato’.