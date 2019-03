Hernán Crespo lamentó la falta de puntería

05/03/2019 -

El entrenador de Banfield, Hernán Crespo, se lamentó anoche porque su equipo se perdió "varios goles por dos centímetros", lo que terminó derivando en la derrota a manos de Atlético Tucumán.

"Por dos centímetros no hicimos los goles que merecimos. Dos tiros en los palos y una pelota que al final sacaron sobre la línea, merecían un mejor resultado. Por eso no hay nada que reprocharle a este grupo, ya que los muchachos dejaron todo en la cancha", confió Crespo.

"Por eso me voy dolido por ellos, ya que merecían un mejor resultado. Pero aún a pesar de la derrota quedó demostrado que vamos por el buen camino. Es que no hay explicación para una derrota así, porque esto es fútbol. Atlético Tucumán hizo su juego y en dos acciones nos ganó el partido", remarcó. Crespo también confió que lo que apenaba era que no pudo saludar a la finalización del partido "al pibe Agustín Urzi, que marcó un golazo, el primero en su carrera".