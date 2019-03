05/03/2019 -

El defensor argentino de Ajax de Holanda Nicolás Tagliafico apuntó que hoy deben ser ‘más eficaces’ ante Real Madrid de España en comparación con lo realizado en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

‘Hicimos un gran partido en Amsterdam pero nos faltó eficacia. Supimos presionar al rival, tener el balón y aprendimos de los errores que tuvimos. Hay que ser agresivos, presionar alto y marcar lo antes posible’, indicó Tagliafico en la conferencia de prensa que brindó en el estadio Santiago Bernabéu.

Ajax perdió 2 a 1 en el choque de ida e intentará aprovechar los resultados adversos del equipo de Santiago Solari ante el clásico rival, Barcelona, que lo eliminó en semifinales de Copa del Rey y lo venció el domingo pasado por liga española.

‘Al Real Madrid le pasó con el Barcelona lo que nos pasó a nosotros en la ida, que tuvimos muchas oportunidades, no concretamos y ellos fueron mucho más eficaces y nos ganaron. Si le falta o no gol es lo de menos’, dijo ayer el ex Independiente y Banfield.

Precisamente Tagliafico, sería uno de los apuntados por Solari para reforzar al Real Madrid, de acuerdo con algunas versiones que surgieron de la prensa europea en los últimos días.