Mañana habrá acción en la Liga de las Instituciones

05/03/2019 -

CHOYA, Choya (C) Con la programación de cinco juegos se pondrá en marcha mañana el décimo capítulo del torneo 100 años de Gloria del club Atlético Talleres que es coordinado por la Liga de las Instituciones de Frías. El estadio del Parque Municipal, Deportivo y Recreativo Florencia Genesir, de la "Ciudad de la Amistad" albergará las emociones de este campeonato que es uno de los más convocantes que tiene esta parte de la provincia. Marcha como único puntero el elenco de Tránsito con 19 unidades.

El primer partido arrancará a las 20 con el choque entre Tráfico y Tránsito. Luego se medirán Obras vs Comercio; Polideportivo vs Técnica; Banco vs Panaderos y a última hora se producirá el enfrentamiento de Loma Negra vs Aoma en el clásico cementero. Promesa de buen fútbol.