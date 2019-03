Sale a la luz una carpeta con el seguimiento en vida a Nisman

Fotos GRAVE. El fiscal Alberto Nisman en vida, denunció al gobierno de Cristina y apareció muerto.

05/03/2019 -

La ministra de Seguridad durante la gestión de Cristina de Kirchner, María Cecilia Rodríguez, vigiló en vida al fiscal Alberto Nisman, y luego a su esposa e hijas.

Así lo revela una investigación periodística de Nicolás Wiñazki, publicada en Clarín.

La carpeta debió destruirse pero no se cumplió la directiva y ahora sale a la luz.

"Es blanca. Estaba ordenada. El fondo, intacto, es lo que se busca leer en esos papeles. Que queman. Estos informes impresos con anotaciones manuscritas anillados a lo largo del tiempo constituyen prueba a la vez detallada y rotunda de que el Ministerio de Seguridad K al mando de María Cecilia Rodríguez vigiló en vida al fiscal federal especial que investigaba el ataque a la AMIA de 1994" relata Wiñazki.

Después de que Alberto Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza, "vigilaron a sus hijas, a su ex esposa y a su mayor contacto en la ex SIDE, el ex director General de Operaciones del organismo".

Una fuente del Ministerio de Seguridad -en los hechos controlado por el viceministro, el teniente coronel (RE) Sergio Berni- entregó estos documentos al autor de esta nota.

Wiñazki explica que "según esta fuente, le habían ordenado la desaparición física y la eliminación de toda memoria de la carpeta. Las cosas no se dieron así".

Dice que "el propio Berni confirmó a quien esto escribe que la carpeta existió y no fue desaparecida (y que existe aún). Pero afirmó que el tema no fue manejado por él, sino por su superiora inmediata, la joven ministra Rodríguez.