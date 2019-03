Cande Tinelli, desnuda y provocadora: "¿Por qué no me tienen miedo?"

05/03/2019 -

"¿Por qué no me tienen miedo?", se preguntó Candelaria Tinelli en su última publicación de Instagram junto con una foto muy particular: una selfie de ella frente al espejo, como Dios la trajo al mundo.

En la imagen, la cantante tapa con uno de sus brazos sus pechos y sus partes íntimas, mientras que con la otra mano sostiene el celular para tomar la captura.

"Eres única", "Hermosa", "Divina", "Bella", "Sos el amor que nunca voy a tener en mi vida", "Tu belleza es admirable, no le temo", "Casate conmigo", "Bonita", "Cuando sea grande quiero ser como vos" y "Sos espectacular", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo de Cande.

A fines del año pasado la hija del conductor de ShowMatch también había posado desnuda para su cuenta en la red social y había pedido por "la libertad de expresión".

Un gran año

El 2018 fue un gran año para la diseñadora que por fin se pudo lanzar en la música. Realizó primero el tema ‘Yo’ en el que intenta romper con los prejuicios y afirma ser ‘un pájaro que lucha por salir de la jaula’ y más adelante su segundo single ‘Aire y veneno’.

El 2019 también promete para Cande que será una de las artistas que se presentará los próximos 29, 30 y 31 de marzo en el festival Lollapalooza, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro.