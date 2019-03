El Gobierno habilitará a lo largo del año numerosas obras educativas en toda la provincia

Fotos MIRADA. "Estamos demostrando que el gobierno de la provincia tiene como prioridad la educación en cualquier parte del territorio", señaló la ministra Nassif al resaltar las obras que se habilitarán hoy en Vilelas.

06/03/2019 -

El gobernador Gerardo Zamora encabezará hoy el acto de apertura del ciclo lectivo 2019 desde Vilelas, localidad del departamento Juan Felipe Ibarra. En la oportunidad, dejará habilitadas las obras de refacción, ampliación y remodelación de la Escuela Nº 159 Miguel de Azcuénaga y el flamante edificio del Colegio secundario de esa localidad.

Y esa será la premisa que marcará parte de la política educativa: la inauguración de obras educativas en todo el territorio provincial.

Así lo rescató en diálogo con EL LIBERAL la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Mariela Nassif, quien adelantó que hay una lista importante de obras escolares para inaugurar, que se suman a las nuevas autorizadas por el gobernador Gerardo Zamora y las que ya están en ejecución.

"El gobernador Gerardo Zamora autorizó muchísimas obras, tenemos un listado de obras que se encuentran para ser inauguradas, siguiendo esa política y esa visión pública, de generar obra pública para el servicio educativo, que a pesar del contexto que estamos viviendo, gracias al equilibrio financiero de este gobierno, vamos a poder seguir trabajando en ese sentido", recalcó la funcionaria del Gabinete provincial del Ejecutivo.

También resaltó que el equilibrio financiero le permitió "llegar a un acuerdo salarial", para comenzar las clases con normalidad un año más.

En materia de obras públicas, agregó que el próximo lunes se inaugurará el edificio del colegio secundario de Campo Gallo "y así vamos a seguir con inauguraciones para lo cual se está trabajando en la agenda". A eso sumó los "nuevos proyectos que van a ir comenzando, y otros que están en pleno proceso de ejecución".

Entre los proyectos que iniciarán resaltó dos que considera icónicos ya que se trata de obras en establecimientos históricos: la Escuela Normal de La Banda "Dr. José Benjamín Gorostiaga" y el Colegio Nacional "Absalón Rojas". "Estos proyectos serán atendidos por fondos del erario provincial", remarcó la ministra Nassif.

Inicio de clases

Con relación a la apertura del ciclo lectivo, Nassif manifestó la satisfacción de comenzar un año más con normalidad las clases, en un contexto de conflictos entre gobiernos y docentes por falta de acuerdos salariales. "No es el primero que nos toca iniciar de manera normal las clases, pero este año es particular donde muchas provincias, el contexto en el que estamos, no han podido cerrar acuerdos", reflejó.

En tal sentido, puso en valor la creación de un espacio como la Mesa de Diálogo Docente, para buscar los acuerdos. "Hemos podido construir un espacio de diálogo cuyo trabajo podemos ver reflejado en este inicio de ciclo lectivo, y sin romper la costumbre que hemos tenido con la inauguración de establecimientos, esta vez en Vilelas", rescató Nassif.

Agregó que las obras a inaugurar son dos "edificios importantes: la escuela Miguel de Azcuénaga y el colegio secundario, que tendrá su edificio propio".

"Estamos demostrando que el gobierno de la provincia tiene como prioridad la educación en cualquier parte del territorio, y con especial énfasis en la ruralidad, trabajando fuertemente para romper las asimetrías", concluyó.