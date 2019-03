"El que entre a jugar, tiene que salir muerto"

06/03/2019 -

‘Lo que quiero es dejar todo dentro de la cancha. No podemos especular con que uno está cansado. El equipo te necesita y hay que demostrarlo dentro de la cancha (...) CualquierA que entre a jugar, tiene que salir muerto. Boca hoy necesita eso’. Así, Carlos Tevez bajó línea respecto al sacrificio que debe realizar cada jugador del plantel de Gustavo Alfaro. Sin privilegios y con esfuerzo colectivo.

Seguidamente, el 10 Xeneize hizo un análisis del partido: ‘Por momentos sufrimos un poco. Ellos se hacen fuertes en el ida y vuelta. Ellos están acostumbrados a eso. En La Paz se nota mucho más. Es una cancha difícil. Vinieron muchos equipos acá y ellos se hicieron fuertes. Supimos manejarlo bien dentro de todo. Nos costó jugar para adelante. Jugamos mucho para los costados. Hay que ir mejorándolo dentro de la cancha’.

Sobre el penal no cobrado a Almendra, dijo: ‘Ahí nomás nos dimos cuenta que era penal. Pero tenemos que seguir mejorando’.

‘No tenemos que conformarnos. Me acuerdo de las últimas dos ediciones. Sufrimos para pasar de ronda. No hay que confiarnos con ganar los tres partidos en casa. No hay que jugar con eso. Hay que ganar todo’, cerró anoche el "Apache".