Con la cabeza puesta en Defensores de Belgrano

Fotos INTENSIDAD. El plantel cumplió ayer otra exigente jornada de trabajo. Hoy, la práctica será en doble turno.

06/03/2019 -

En Central Córdoba ya quedó muy atrás el empate como local ante Arsenal de Sarandí. Lejos de lamentarse por haber desaprovechado en casa una chance para recortar la diferencia con los de arriba en la tabla de posiciones de la B Nacional, el plantel ya puso la cabeza en Defensores de Belgrano, el rival al que visitará el próximo domingo, desde las 17, en el marco de la vigésima fecha.

Los dirigidos por Gustavo Coleoni quieren mantenerse en zona de reducido y para eso deberán traer un buen resultado desde Núñez. Y con esa mentalidad trabajó ayer el plantel, que no tiene lesionados ni suspendidos (Jonatan Bay ya purgó la fecha que debía), por lo que el "Sapo" no tendrá restricciones a la hora de elegir los once que pondrá en cancha ante el "Dragón".

El plantel se dividió en dos grupos que arrancó la jornada en el gimnasio, a las 8.30 y 9.30, respectivamente. Luego pasaron al campo de juego, en donde el ayudante de campo hizo hincapié en trabajos específicos con el bloque defensivo.

La práctica de hoy será en doble turno, por la mañana trabajarán en el predio del Iosep mientras que por la tarde lo harán en el gimnasio del club.

Mientras que mañana, nuevamente en el turno matutino, se realizará la práctica de fútbol en el estadio Alfredo Terrera, en la que el entrenador Gustavo Coleoni perfilará el equipo titular que jugará el domingo ante Defensores de Belgrano.

El viernes por la mañana será la última práctica en Santiago, en el predio del Iosep. El traslado del plantel a Buenos Aires será el sábado, por la mañana, en avión.