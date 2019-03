La fase regular está en su etapa de definiciones

06/03/2019 -

El pasado fin de semana se disputó la sexta fecha (primera de la segunda rueda) de la fase regular del Torneo Regional Federal Amateur. Y en las tres zonas de la Región Centro en las que participan los equipos de nuestra provincia, ya comienzan a perfilarse los candidatos para seguir en carrera por el ascenso al Federal A.

Mientras Güemes se mantiene firme en el liderazgo de la Zona 3, y es el que mayor ventaja acumula sobre su escolta, en la 1 y 2 hubo cambio de punteros. En la 1, ahora manda Vélez de San Ramón, que desplazó a Manuel Belgrano de Nueva Esperanza. Mientras que en la 2 el nuevo líder es Independiente de Fernández, que superó a Central Argentino de La Banda.

En la Zona 1, Vélez goleó 4 a 1 a Manuel Belgrano y se convirtió en el nuevo líder, relegando a los de Nueva Esperanza a la posición de escolta. Aunque podría caer al tercer lugar ya que Unión Santiago vencía 2 a 0 a Los Dorados, en Las Termas, y el partido se suspendió cuando quedaban doce minutos por falta de garantías. De confirmarse el triunfo Tricolor, quedará segundo. Sportivo Comercio, de Campo Gallo, tuvo fecha libre y cierra las posiciones junto a los termenses.

La Zona 2 se puso al rojo vivo. Independiente de Fernández goleó 4-1 al colista Asociación Deportiva Malbrán (perdió todos los partidos) y aprovechó la derrota de Central Argentino para subirse a la cima. Justamente el "Albo" se quedó además sin invicto al caer en el clásico bandeño como visitante ante Sarmiento, por 3 a 2, donde no pudo aprovechar que jugó gran parte del complemento con dos hombres más. El "Profe" sigue cuarto, pero se metió en la pelea. El tercer lugar continúa en propiedad de Sportivo Fernández, que con mucho esfuerzo doblegó a Sportivo Tintina, por 2 a 1, en condición de visitante.

En la Zona 3 Güemes parece imparable. Goleó 4 a 0 a Instituto Santiago, conservó el invicto y el liderazgo y le sacó siete puntos a su escolta, Central Córdoba de Frías, que derrotó 1 a 0 a Social Bañado de Ovanta, en Catamarca. Libre quedó Comercio, que sigue último. La próxima fecha tendrá estos cruces: Zona 1: Los Dorados vs. Vélez y Unión Santiago vs. Sportivo Comercio. Libre: Manuel Belgrano (NE).

Zona 2: Asociación Deportiva Malbrán vs. Sportivo Fernández, Central Argentino vs. Sportivo Tintina e Independiente (F) vs. Sarmiento.

Zona 3: Central Córdoba vs. Güemes y Comercio vs. Social Bañado de Ovanta.

Libre: Instituto Santiago.