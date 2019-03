Palestino de Chile e Inter de Brasil completan el Grupo A

06/03/2019 -

Palestino de Chile e Inter de Porto Alegre, Brasil, pondrán en marcha hoy el Grupo A de la Copa Libertadores de América, que encabeza River Plate, el campeón vigente del certamen.

El partido se desarrollará desde las 19.15 en el estadio San Carlos de Apoquindo, de Santiago; tendrá arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar. Los otros partidos que se jugarán hoy por la fecha inicial de la fase de grupos serán los siguientes: Grupo C: Universidad de Concepción (Chile) vs. Sporting Cristal (Perú) (19.15 horas). Grupo E: Atlético Mineiro (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay) (19.15); y Zamora (Venezuela) vs. Nacional (Uruguay) (21.30). Grupo F: Junior (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil) (21.30).