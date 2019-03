Un reconocido DJ denunció a su ex pareja y se suicidó

Fotos DOLOR. "Edu" Vázquez tenía 37 años y padecía depresión.

El DJ "Edu" Vázquez, un cordobés de 37 años, muy conocido en el mundo de la música electrónica, se suicidó el sábado por la noche en la localidad de San Javier, en Traslasierra, tras denunciar a su ex novia por "extorsión, hostigamiento en las redes sociales y violencia de género".

Su cuerpo fue encontrado por la policía en el interior de un vehículo marca Audi que estuvo estacionado durante varias horas. El informe policial indica que se intentan establecer las causas de la muerte, pero adelanta que sería "por ahorcamiento".

Los problemas sentimentales entre Vázquez y su ex venían desde hace un año. El DJ había denunciado que ella no había superado la separación y le enviaba mensajes de Whatsapp a toda hora para recomponer la relación.

"Más de 200 escraches en Facebook e Instagram falsos, viles humillaciones, sumado a su familia ausente negadora. Micaela Busso hace más de 10 meses que me extorsiona diciendo que si no vuelvo con ella seguirá escrachándome. Dejé de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida", tuiteó Vázquez el 30 de enero.

Desde esa red social, el DJ denunciaba cómo era el comportamiento obsesivo de la joven y todas las cosas que hacía para molestarlo.

Una usuaria de Twitter, apodada Gi unicornia, recopiló todo el material que circulaba en la web con las denuncias que había realizado el hombre.