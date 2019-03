Fernando Iglesias advirtió que "el pacto del peronismo es la impunidad"

06/03/2019 -

El diputado nacional de Cambiemos, Fernando Iglesias, analizó el escenario electoral. En tal sentido, pidió a los aliados de Cambiemos "que tomen conciencia" que está en juego la "hegemonía de la república". Pero también advirtió por la impunidad que asegura, busca el peronismo y salpicó a Roberto Lavagna.

"En octubre nos jugamos, no un período presidencial, sino una década, o quizás dos, y la opción es entre la república y la hegemonía populista, que ya sabemos adónde nos lleva", dijo en entrevista al canal LN+. Por ello reclamó a los dirigentes de la UCR y la CC-ARI tener "conciencia", dejar de lado las ambiciones personales y hacer "política" teniendo en claro los objetivos.

"Primero está no entregarle el poder a gente peligrosa", señaló. En ese sentido, advirtió que "el pacto del peronismo es la impunidad".

Al respecto, cuestionó a Roberto Lavagna: "El hecho de que Lavagna, que era funcionario público, se haya ido supuestamente porque vio no sé qué cosa en la obra pública y no haya hecho las denuncias, me parece representativo. Y que ahora esté diciendo que con eso no se va a meter, es muy claro, porque si se mete con eso se le desarma la alianza política", sentenció.