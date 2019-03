"En política no me parió Cambiemos", afirmó Horacio "Pechi" Quiroga

06/03/2019 -

El candidato a gobernador de Neuquén, el radical Horacio "Pechi" Quiroga, afirmó que no lo "parió Cambiemos", y que si como futuro gobernante tendría que tomar una decisión "en contra del presidente Mauricio Macri" que beneficiara a su provincia "lo haría".

Las declaraciones de Quiroga fueron publicadas en el diario Río Negro a pocos días de las elecciones provinciales, que se celebrarán el próximo domingo, donde competirá con el candidato de Unidad Ciudadana, Ramón Rioseco, sobre el que dijo que "representa un populismo avasallante".

Por el oficialismo neuquino, va por ru reelección el actual gobernador, Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino.

Cuando le preguntaron a Quiroga si podría tomar alguna decisión en contra de Macri, el candidato respondió: "No le quepa ninguna duda. A mí me parieron en esta provincia. Y en la política no me parió Cambiemos. Tengo dos grandes pasiones, la política y la provincia de Neuquén".

Agregó que no va a negar el "sentido de pertenencia" en la coalición conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, pero recordó que está en la función pública "desde 1983, más o menos".