Se separó Nicole Neumann

06/03/2019 -

Ella no quiere hablar. Sin embargo, Teleshow pudo confirmar que Nicole Neumann se separó de Matías Tasín. Tras unas románticas vacaciones en Tulúm, la modelo habría decidido terminar con la relación e irse sola a disfrutar de unos días en Miami. En el entorno de la ex de Fabián Cubero aseguran que fue ella la que se cansó de algunas situaciones. Hace unos quince días, le habría dicho a Matías que no quería seguir adelante con la pareja. Hace poco, a Tasín había sido visto en un boliche porteño muy cerca de la corista Mollie Gould, actual novia de Luis Miguel.