Confirmado: Marcasoli y "Bam Bam" no va más

06/03/2019 -

A mediados del 2018, Flor Marcasoli contaba que estaba por dar el gran paso de la convivencia con su pareja, Esteban "Bam Bam" Morais. Sin embargo con el paso del tiempo su relación empeoró hasta que finalmente, ambos hablaron con DiarioShow.com y confirmaron su ruptura. "Yo no quiero hablar del tema, no quiero bardear con el tema", dijo el ex "Gran Hermano". Y agregó convencido: "Me separé, tuvimos una relación de dos años donde el primero fue incríble, una relación mágica. Y el segundo se volvio de mucho roce, muchas discusiones, mucho conflictos hasta que terminó detonando yéndome a Carlos Paz y tuvimos una discusión grande..."