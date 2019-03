"Olmedo: El Rey de la risa", la persona y el cómico al desnudo

06/03/2019 -

Mariano Olmedo, uno de los hijos del humorista Alberto Olmedo, aseguró que el documental-ficción que filmó sobre su padre -de cuya muerte se cumplieron ayer 30 años- era "la última materia" que le "faltaba aprobar para dejarlo descansar en paz" y destacó que si bien años atrás el humor del cómico era tildada de "chabacano" luego "el tiempo lo fue reivindicando".

Al cumplirse 30 años de la trágica muerte de Olmedo, cuando cayó del balcón de un edificio frente a la playa Varese en Mar del Plata, su hijo Mariano se prepara para estrenar mañana la docu ficción "Olmedo: El Rey de la risa", que incluye recreaciones de su infancia en la década del 40 y su Rosario natal, cuando el "Negro", con sus amigos, hizo sus primeras tablas gracias a su entrenamiento como acróbata, la danza española y su sentido del humor.

El capocómico, que hizo una exitosa carrera de tres décadas de televisión, radio, teatro y cine logrando hasta 45 puntos de rating con personajes icónicos, películas con recaudaciones millonarias y temporadas veraniegas marplatenses con más de cien mil espectadores, es homenajeado por familiares y colegas en el trabajo documental, donde se alternan con testimonios de sus hermanos, "Palito" Ortega, Moria Casán, Dady Brieva, Guillermo Francella y Diego Capusotto.

En una entrevista con Télam, Mariano Olmedo habló acerca de su padre y de cómo y por qué concibió este documental.

¿Alberto Olmedo no parecía un tema fácil, incluso para su hijo?

Encarar este proyecto no era difícil por tratarse de Alberto Olmedo. Más allá de que fue mi padre, estaba seguro de lo que quería hacer y lo fui resolviendo. No fue una carga y la idea estaba hace mucho tiempo. Para mí era la última materia que me faltaba aprobar para dejarlo descansar en paz. Tanta gente le venía haciendo homenajes, que decidí hacerle uno personal.

¿Qué era lo que querías que tuviera, y qué no?

También sabía que debía, sí o sí, apuntar a su infancia y adolescencia y no referirme a su muerte. No había que sobrecargarlo. Me parece que hubiese sido un golpe bajo y y la verdad es que no tenía ganas de revivir aquel momento.

Preferiste las entrevistas a más videos con sus programas...

La película es mi propio punto de vista acerca de mi padre y creo que pude hacerlo sin tener que recurrir a lo fácil.

¿Te quedaron cosas por incluir?

Hay algunas cosas que me hubiese gustado recuperar, por ejemplo algo con su amigo Tato Bores, algunas otras cuestiones podrían haber sido más extensas pero no quería que sea demasiado largo.