El impactante momento en que un águila ataca a un canguro adulto

Hoy 16:18 -

Una increíble escena donde un aguila ataca a un canguro adulto fue captada por por la observadora de vida silvestre Marianne Stockham, en Port Lincoln, en el sur de Australia.

Según las imágenes que fue publicadas en YouTube, el ave rapaz, al notar que el marsupial estaba completamente solo, fue tras él con la intención de convertirlo en su presa. Es ahí donde el canguro se defiende moviéndose de un lado a otro. Incluso intenta ahuyentarlo desesperadamente.

Tras varios segundos, el águila, al ver que no logra atraparlo con sus garras, aparentemente se retira de la zona, pues se aprecia que el marsupial se queda quieto, como si ya no corriera ningún peligro.

Miles de usuarios de YouTube quedaron boquiabiertos al ver la escena, pues no es común que un águila intente cazar a un animal tan grande.

Una increíble escena donde un aguila ataca a un canguro adulto fue captada por por la observadora de vida silvestre Marianne Stockham, en Port Lincoln, en el sur de Australia.



Según las imágenes que fue publicadas en YouTube, el ave rapaz, al notar que el marsupial estaba completamente solo, fue tras él con la intención de convertirlo en su presa. Es ahí donde el canguro se defiende moviéndose de un lado a otro. Incluso intenta ahuyentarlo desesperadamente.



Tras varios segundos, el águila, al ver que no logra atraparlo con sus garras, aparentemente se retira de la zona, pues se aprecia que el marsupial se queda quieto, como si ya no corriera ningún peligro.



Miles de usuarios de YouTube quedaron boquiabiertos al ver la escena, pues no es común que un águila intente cazar a un animal tan grande.