CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de marzo de 2019

07/03/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINUACIÓN)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR CANAL 14:

QUIMSA VS. COMUNICACIONES

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 VHS





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC.CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.26 ANTES Y DESPUÉS

10.37 EL AMOR NO CUESTA NADA

12.28 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

12.46 KING KONG

16.28 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

18.21 LA TIERRA PERDIDA

20.14 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

22.00 KING KONG

TCM

08.40 LOST - T. 1 - EP. 11

09.25 LOST - T. 1 - EP. 12

10.09 LOST - T. 1 - EP. 13

10.54 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 4

11.19 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 5

11.43 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 6

12.08 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 13

12.32 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 14 - OY TO THE

WORLD

12.56 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 15 - FASHION SHOW

13.20 LOST - T. 1 - EP. 10 - RAISED BY

ANOTHER

14.04 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST

COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

14.48 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 4 - THE

CAMPING SHOW

15.12 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 5 -

DUMP OF MY OWN

15.36 CASADOS CON HIJOS - T. 3 - EP. 6 -

HER CUPS RUNNETH OVER

16.01 BICHOS, UNA AVENTURA EN

MINIATURA

17.39 BEETLEJUICE

19.28 KARATE KID

22.00 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

23.37 LA NOCHE DE HALLOWEEN

TNT

08.10 EXPERTA EN CRISIS

10.05 EL TESORO DEL AMAZONAS

11.53 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 44 -

CAPÍTULO 44

12.53 CAPITÁN PHILLIPS

15.01 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

17.22 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.04 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE - EP. 44

- CAPÍTULO 44

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA

NOCHE

SPACE

07.47 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA

MALDICIÓN DEL BRUJO

09.26 FURIA DE TITANES 2

11.04 EJECUTOR

12.59 EL SEXTO DÍA

15.14 DAÑO COLATERAL

17.13 INFORME PELÍCANO

19.52 HANNA

22.00 60 SEGUNDOS

CINECANAL

11.00 REYES DE LAS OLAS

12.25 UN DESPERTAR GLORIOSO

14.35 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

16.35 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

18.30 NOCHE EN EL MUSEO. EL SECRETO

DEL FARAÓN

20.25 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.00 EDDIE, EL ÁGUILA

23.55 JUSTICIA CIEGA





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ HOY, A LAS 22.30, NACIDOS

DEL TIEMPO. INVITADOS: FACU

ROBLES Y BUENA VIBRA,

EL SYMBOL Y BENJAMÍN

SANTILLÁN.

+MAÑANA, PRESENTACIÓN

DE GABY FERREYRA, EN UN

HOMENAJE A LAS MUJERES.

ARTISTAS INVITADOS: MARÍA

JÓSE CORVALÁN, GUADALUPE

PAZ, MICA MAZZOLENI, ANGIE

MORALES Y VALE FACELI.

+SÁBADO 9, A LAS 23, SHOW

ÍNTIMO DE RAMÓN ÁLVAREZ

JUNTO A LOS MÚSICOS MATÍAS

CORONEL, ÁNGEL MITRE, VÍCTOR

LASTRA Y MAURO CÉSPEDES.

LA POSTA

(RUTA 34, BELTRÁN)

+VIERNES 8, SHOW EXCLUSIVO

DE “LOS KIJANOS” Y SOL LATINO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ MAÑANA, A LAS 23, SALITRAL

REALIZARÁ UNA PEÑA EN LA QUE

PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(OCHIUZZI 376)

+ SÁBADO 9 SE PRESENTARÁ EL

UNIPERSONAL “ERAN ELLAS O

YO”, CON HORACIO RAFART.

+ SÁBADO 9 Y DOMINGO 10, DE

9 A 14, SEMINARIO INTENSIVO,

ACTUACIÓN PARA CINE Y TV,

CON MARÍA CECILIA DURÁN.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

07/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 22:20

(Cast)

08/03 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(Cast) 00:10 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

07-08/03 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

MANICOMIO (2D)

TERROR (+16 AÑOS)

07/03 - 22:30 (Subt)

08-09/03 - 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

07/03 16:15 hs (Cast) 18:45 (Cast)

22:00 (Subt)

08/03 16:15 (Cast) 18:45 (Cast) 21:15

(Subt) 00:00 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

07-08/03 17:00 (Cast)

MISMA SANGRE (2D)

DRAMA (ATP)

07/03 AL 13/03 19:00 (Cast)

GREEN BOOK: UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

07/03 - 22:20 (Subt)

08-09/03 21:30(Subt) 00:00 (Subt)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACION (ATP)

07-08/03 -16:40 (Cast)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE

2 (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

07/03 AL 13/03 19:00 (Subt)

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

07/03 - 22:20 (Subt)

08-09/03 - 21:30 (Subt) 00:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS ESTRENO

Castell. 2D 17:10-19:00- 21:40- 22:40

Castell. 3D 19:50-

Subtit. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

MIS HUELLAS A CASA ATP

Con leyenda Castell. 2D 20:20 - 22:30

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGON ATP

Castell. 2D 16:50

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

Castell. 2D 18:00

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

Castell. 04-04-2019 19:30HS

CASTALLENO 06-04-201 17:00HS

CAPITANA MARVEL 07/3/19

CASTELLANO 3D 19:50-

HORARIOS DE APERTURA: 16:30 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D General: $190; Jubilados,

Docentes y Estudiantes: $120 todos

los días; 3D Entrada General: $200

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$130 todos los días.