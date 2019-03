07/03/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La comparsa Samba Majar fue la ganadora de los Corsos del Norte 2019. En la categoría Infantil ganó la comparsa Los Reyes de la Samba. La ceremonia de entrega de los premios se desarrolló en la oficina de la Secretaría municipal de Turismo. La premiación estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Vilma Díaz, y el cuerpo de jurados. También participaron los delegados y responsables de cada una de las comparsas participantes. El espectáculo puso en escena más de 1.100 bailarines de las distintas comparsas que representan a los barrios de la ciudad. Desplegaron todo su talento y le pusieron ritmo y color al carnaval termense, con un renovado vestuario y vibrantes coreografías. Además de "Samba Majar", del barrio Soberanía Nacional; también participaron "Cambá", de Sector el Alto; "La Verdadera Fiebre del Carnaval", de 25 de Mayo; "Sambar" del sector "C" de Villa Balnearia; "Samba do Río" del Toro Yacu e "Indígena" de Villa Balnearia. También desfilaron comparsas invitadas de Tucumán, además de la presencia de academias, grupos de bailes, artistas y conjuntos musicales.